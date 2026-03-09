El asteroide YR4 ya no tiene probabilidades de chocar contra la Luna, según el telescopio James Webb

La Agencia Espacial Europea (ESA) descartó que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Luna en 2032, después de hacer nuevas observaciones con el telescopio espacial James Webb.
Contexto: El asteroide 2024 YR4 ya no amenaza a la Tierra, pero la Luna sigue en el punto de mira
Hace algunas semanas ya se había confirmado que este asteroide no representaba ningún peligro para la Tierra. Sin embargo, algunos cálculos indicaban que había un 4% de probabilidad de que impactara contra la Luna.
La ESA había señalado que el asteroide no volvería a ser visible hasta 2028, pero un grupo internacional de científicos logró observarlo nuevamente y analizarlo con mayor detalle. Esto permitió concluir que tampoco chocará contra la Luna.
Los expertos encontraron dos momentos para observar el asteroide el pasado febrero. En esas ocasiones, el telescopio logró detectarlo entre un fondo de estrellas conocidas, información que fue posible gracias al trabajo de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea.