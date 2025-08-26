Trump pide a Cracker Barrel volver a su antiguo logo en medio de la polémica por el rebranding

La cadena de restaurantes Cracker Barrel, con sede en Tennessee, enfrenta una tormenta mediática desde que presentó, el 19 de agosto, su nueva campaña de rebranding titulada “All the More”, que incluyó un logotipo renovado, cambios en el menú y remodelaciones en sus locales. La actualización generó un fuerte rechazo en redes sociales, principalmente entre la base conservadora y simpatizantes del movimiento MAGA, quienes consideran la medida como un gesto “woke” vinculado a políticas de diversidad e inclusión.
Este martes, Donald Trump intervino en el debate a través de Truth Social, donde pidió a la compañía dar marcha atrás: “Cracker Barrel debería volver al logo antiguo, admitir un error basado en la respuesta de los clientes (la verdadera encuesta) y manejar la empresa mejor que nunca”. El presidente agregó que la cadena “ya obtuvo mil millones de dólares en publicidad gratuita” gracias a la controversia y que tiene una “gran oportunidad” si corrige el rumbo.