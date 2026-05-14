Trump y Xi se unen contra un Irán nuclear y Pekín advierte que Taiwán pone en riesgo la relación China-EE. UU.

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a un “conflicto”, en una contundente declaración durante su cumbre en Pekín. Xi recibió con un apretón de manos al magnate al pie del monumental Gran Salón del Pueblo de la plaza Tiananmén, el centro neurálgico del poder comunista en la capital, decorada con alfombra roja y los colores de China y Estados Unidos. Trump comenzó el cara a cara elogiando a su anfitrión, al que calificó de “gran líder” y “amigo”, al tiempo que pronosticaba que sus países tendrán “un futuro fantástico juntos”. Entérese: Trump y Xi Jinping se verán cara a cara en medio de tensiones con Taiwán e Irán, ¿limarán asperezas?

Pero más allá de la pompa inicial, Xi utilizó un tono menos efusivo y afirmó que ambas partes “deberían ser socios, no rivales” , al destacar desde el primer momento la situación de Taiwán , una isla autónoma y de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio. “La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos” , dijo Xi, según declaraciones publicadas por los medios estatales chinos. “Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa” , añadió durante la reunión, que duró unas dos horas y 15 minutos. Lea también: Trump y Xi, frente a frente

El viaje de Trump a Pekín es el primero de un presidente estadounidense en casi una década, y la gran recepción contrasta con una serie de tensiones comerciales y geopolíticas sin resolver entre los dos gigantes.

En un banquete por la noche en su honor, el mandatario estadounidense celebró las conversaciones ”extremadamente positivas y productivas” con su homólogo, al que invitó en septiembre a visitar la Casa Blanca . Xi, menos efusivo, insistió nuevamente en esa cena su mensaje de cooperación entre ambas potencias y aseguró que el progreso de China es compatible con el gran lema de Trump: “Make America Great Again” . Esta relación bilateral ha encontrado momentos bajos luego de la anterior visita de Trump en 2017, con ambos países enzarzados en una guerra comercial en gran parte de 2025 y con múltiples desacuerdos en temas globales.

Xi Jinping lanza dura advertencia a Trump sobre Taiwán y el riesgo de un conflicto entre China y EE. UU.

La cuestión de Taiwán ha sido uno de los asuntos más delicados durante años. Aunque Estados Unidos solo reconoce a China , existe una ley que le obliga a suministrar armas a Taiwán para que pueda defenderse. China ha prometido tomar el control de Taiwán y no descarta recurrir a la fuerza para lograrlo, en un contexto de creciente presión militar sobre la isla en los últimos años.

Tras los comentarios de Xi el jueves, Taipéi calificó a China como el “único riesgo” para la paz regional e insistió en que “ la parte estadounidense ha reafirmado repetidamente su apoyo claro y firme” a ese territorio. Le puede interesar: China define sus metas económicas y el gasto militar para 2026 en medio de tensiones globales

Adam Ni, editor del boletín China Neican, dijo a la AFP que, si bien este “ lenguaje directo” visto este jueves no es infrecuente en la política exterior china, es inusual viniendo del propio Xi. “Xi quiere dejarlo muy claro (...). Cree que la cuestión de Taiwán es el polvorín potencial entre las dos superpotencias” , añadió.

Trump y Xi abordan crisis en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra

La guerra de Irán , que obligó a Trump a posponer su viaje a China, inicialmente previsto en marzo, es otro de los temas espinosos. Antes del encuentro, el presidente estadounidense afirmó que esperaba mantener una “larga conversación” sobre Irán , que vende la mayor parte de su petróleo a peseta china a la amenaza de sanciones de Washington. Conozca. La guerra por las tierras raras: El nuevo ajedrez de Trump y Xi Jinping que pone a Latinoamérica en la mira No obstante, insistió en que no necesitaba “ninguna ayuda” de Pekín. Finalmente, según la Casa Blanca , Trump y Xi se limitaron durante su reunión a destacar la necesidad de mantener abierto el estrecho estratégico de Ormuz.

Esta vía marítima clave, por donde transitan el 20% del petróleo y el gas licuado mundial , está bloqueada desde el inicio de la guerra, a finales de febrero. “Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía” , dijo la Casa Blanca. Trump también espera cerrar acuerdos comerciales en agricultura, aviación y otros sectores. Empresarios de élite se unieron a su delegación, entre ellos Jensen Huang , de Nvidia , y Elon Musk , de Tesla . Xi prometió a la delegación de ejecutivos que “China abrirá aún más y más sus puertas al mundo exterior” y que las empresas estadounidenses disfrutarían de “perspectivas aún más prometedoras” . Siga leyendo: ¿Marco Rubio viajó a China usando la misma sudadera de la captura de Maduro? Una foto desató revuelo Bloque de preguntas y respuestas