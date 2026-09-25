La conmovedora historia de Stephany Echeverría, madre que perdió sus piernas en el terremoto: De la Espriella la visitó

Stephany Echeverría protegió con su cuerpo a su pequeña hija mientras estaban atrapadas bajo los escombros que dejó el terremoto del 10 de agosto. Mientras tanto, le cantaba para mantenerla con vida. Por la tragedia, Stephany perdió sus dos piernas, pero, ¿cómo sobrevivió? Este jueves, el presidente Abelardo de la Espriella la visitó en la Fundación Valle de Lili, en Cali. “Que mi hija esté bien me llena el alma, el corazón”, le dijo al primer mandatario. En el marco de su visita a la capital del Valle del Cauca, De la Espriella estuvo en la Fundación para entregar viviendas amobladas a pacientes sobrevivientes del sismo que continúan su proceso de recuperación. Él le comentó que “la admira mucho” y la felicitó por su valentía. Stephany le contó la historia de cómo sobrevivió al terremoto. Le puede interesar: ¿Qué es la ‘caleñidad’ y cómo puede ayudar a reconstruir Cali tras el terremoto?

El dramático rescate bajo los escombros en Cali

“En un principio, yo le dije a mi hija ‘préndete de mí como un mono’. Lo primero que se cayó de la casa fue el pasillo. Ahí se fue mi abuela, luego mi mamá y seguía yo claramente. Alcancé a saltar y corrí, a medida que se iba deslizando, y ella prendida a mí”, narró. Stephany se dio cuenta de que, si se quedaba con ella en esa posición en un espacio estrecho, ella y su hija podrían morir ahogadas. “Yo dije ‘si la dejo prendida a mí nos ahogamos. Necesito una casita, un espacio, algo’. Y cuando caí buscaba y vi como medio una U la solté, la tiré y la cogí de la mano. Ahí quedó y ahí me cayó todo encima”.

Stephany fue rescatada en ocho horas; su hija, en siete. “Todo el tiempo cantábamos, quedamos como muy encima. Todo nos iba cayendo encima mientras desenterraban y, como era tanta gente, claramente no nos escuchaban. Y mientras ellos pisaban, se iba apretando”, contó. Pensó que, si había quedado viva, por algo sería. “Yo le decía ‘amor, cantemos, que ya nos van a encontrar’. Y pensaba ‘si quedé viva, algo bueno me va a pasar. Si vi fallecer a mi mamá y a mi abuela y estoy viva es por algo’”.

La recuperación médica en la Fundación Valle de Lili y la entrega de vivienda

Llegó un momento en el que sí primó la angustia, ya que a su hija la apretaban cada vez más los escombros”. “Me decía ‘mamá, ayúdame’, y yo no podía. Le decía ‘mi amor, ayúdame a gritar’. Ya hablando con las personas que estaban afuera me cuentan que lo que escucharon fue el llanto de la niña. Así nos encontraron”, narró. El tiempo se estaba agotando cuando eso pasó. A Stephany se le enterró una varilla en el pulmón y los escombros apretaban cada vez más su cuerpo.

“Yo me desmayaba por lapsos, llegó un momento cuando escuché a mi hija ‘mamá no, así no’, y yo volvía a abrir los ojos. Llegué a la Fundación Valle de Lili con el 5 % de probabilidad de quedar viva. Los médicos de acá me revivieron”. Cuando le dijeron que habían tenido que amputarle las piernas, solo pensó en que está viva. “Voy a poder ver a mi bebé crecer, llevarla al jardín con ella que era lo más importante para mí. Mucho dolor, pero todo ha sido para un bien, he salido victoriosa”, afirmó. Le puede interesar: Las historias que las cifras no cuentan a un mes del terremoto El presidente De la Espriella le entregó una llave simbólica del apartamento nuevo al que podrá acceder. Se despidieron con un abrazo en medio de aplausos de los presentes en la sala, entre ellos el alcalde Alejandro Eder. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Cuando estés en tu casa, me vas a invitar a conocer a tu nena y yo llevo a Francesca, ¿te parece?”, le dijo el mandatario. Stephany respondió, entre risas, “prométeme tú que vas a ir”, mientras se despedían con un abrazo. “Esto no es una promesa, es un compromiso. Qué admiración y ejemplo”, le dijo el presidente. Bloque de preguntas frecuentes