Un barco ruso llevaba dos reactores nucleares a Corea del Norte y fue hundido

La tranquilidad del Atlántico se vio sacudida este martes tras confirmarse el hundimiento de un carguero ruso que, según informes de inteligencia, transportaba dos reactores nucleares destinados a la flota de submarinos de Kim Jong-un. El incidente, ocurrido en las proximidades de las costas españolas, ha dejado de ser un simple accidente marítimo para convertirse en un rompecabezas geopolítico de alta tensión. Los primeros reportes sugieren que la nave no sucumbió ante el mal tiempo, sino que pudo haber sido torpedeada en una operación encubierta para frenar el flujo de tecnología atómica hacia Pyongyang.
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