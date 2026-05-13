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Un barco ruso llevaba dos reactores nucleares a Corea del Norte y fue hundido

El hundimiento de un buque ruso cargado con reactores nucleares destinados a Corea del Norte ha encendido las alarmas internacionales por un posible desastre ecológico.

  • El barco, llamado Ursa Major, fue hundido en 2024 y solo hasta ahora se sabe que llevaba dos reactores nucleares a Corea del Norte.
    El barco, llamado Ursa Major, fue hundido en 2024 y solo hasta ahora se sabe que llevaba dos reactores nucleares a Corea del Norte.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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La tranquilidad del Atlántico se vio sacudida este martes tras confirmarse el hundimiento de un carguero ruso que, según informes de inteligencia, transportaba dos reactores nucleares destinados a la flota de submarinos de Kim Jong-un. El incidente, ocurrido en las proximidades de las costas españolas, ha dejado de ser un simple accidente marítimo para convertirse en un rompecabezas geopolítico de alta tensión. Los primeros reportes sugieren que la nave no sucumbió ante el mal tiempo, sino que pudo haber sido torpedeada en una operación encubierta para frenar el flujo de tecnología atómica hacia Pyongyang.

Esta pérdida no es menor. Los reactores en cuestión representan piezas fundamentales para el desarrollo de la maquinaria de guerra norcoreana, específicamente para dotar a sus sumergibles de una autonomía casi ilimitada. Mientras las autoridades españolas y organismos internacionales monitorean la zona ante un posible escape radioactivo, la pregunta que recorre las cancillerías del mundo es quién se arriesgaría a ejecutar un ataque de tal magnitud cerca de territorio europeo.

Entérese: Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón

La expansión del arsenal de Kim Jong-un y la vigilancia del OIEA

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha sido enfático en sus informes más recientes: Corea del Norte ha mostrado un aumento significativo en su capacidad para producir armas nucleares. Este salto tecnológico no es fruto de la casualidad, sino de una red de adquisiciones que desafía las sanciones globales. La llegada de estos reactores rusos habría consolidado una infraestructura que ya opera a plena marcha en instalaciones como la de Yongbyon, donde el enriquecimiento de uranio y la separación de plutonio han alcanzado niveles de eficiencia preocupantes para la estabilidad de Asia y el resto del globo.

La historia nos ha enseñado que el programa nuclear de Corea del Norte no solo es una cuestión de orgullo nacional, sino una moneda de cambio y una herramienta de disuasión extremadamente eficaz. Desde acuerdos fallidos en décadas pasadas hasta las actuales “transacciones peligrosas” con aliados estratégicos, el régimen ha demostrado una resiliencia técnica asombrosa. La transferencia de componentes críticos, como los que ahora descansan en el fondo del mar, subraya la porosidad de los controles internacionales y la disposición de ciertos actores a ignorar los tratados de no proliferación.

Amplíe la noticia: Corea del Norte dice que está equipando su marina con armas nucleares

Más allá del impacto ambiental inmediato que supondría una filtración de material nuclear en el lecho marino, el fracaso de esta entrega supone un revés temporal para las ambiciones submarinas de Pyongyang. Sin embargo, los analistas en leyes de armas nucleares advierten que esto podría escalar la retórica bélica del régimen. Si se llega a demostrar que el barco fue torpedeado, estaríamos ante un precedente de intercepción armada en alta mar que redefine las reglas del juego en la política internacional contemporánea.

Por ahora, el mundo observa con cautela los restos de una carga que nunca debió zarpar. La combinación de la audacia rusa para exportar tecnología sensible y la determinación norcoreana por expandir su arsenal ha creado una tormenta perfecta que, aunque sumergida, sigue amenazando con salir a la superficie en cualquier momento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué transportaba el carguero ruso hundido?
Investigaciones apuntan a que llevaba componentes para reactores nucleares destinados a submarinos de Corea del Norte
¿Dónde se hundió el barco ruso?
Naufragó cerca de costas españolas
¿Existe riesgo nuclear por el naufragio?
Hasta ahora no se ha confirmado una fuga radiactiva. Autoridades y organismos internacionales monitorean la zona
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