“Buscamos recuperar $50.000 millones de pérdidas en vivienda”: presidente (e) de Comfenalco

Golpe a banda que cobraba hasta $10 millones para resolver peleas de vecinos en barrios de la comuna 13, de Medellín

El cobro de las extorsiones se pedía por parejo a comerciantes y habitantes del barrio El Salado y zonas aledañas. Su fortín era el cobro de multas en medio de pelas o por fiestas no autorizadas. Se estima que fueron más de 1.000 personas las afectadas.