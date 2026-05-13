¿Quién quiere comprar al Medellín? Esta es la cifra que tendría que desembolsar

El futuro de Independiente Medellín podría entrar en una nueva etapa. En medio del desgaste con la hinchada y después de varios años marcados por decisiones cuestionadas desde lo deportivo y administrativo, es cada vez más claro que Raúl Giraldo contempla la posibilidad de vender el club.
La relación entre la actual dirigencia y buena parte de la afición roja viene deteriorándose desde hace tiempo. Los reclamos constantes, la inconformidad por algunas decisiones institucionales y la sensación de estancamiento han generado un ambiente de presión alrededor de la administración del equipo antioqueño.