Buscan hasta con oraciones a Juan José: lleva 21 días desaparecido desde que salió del trabajo en Sabaneta, Antioquia

Este joven, en medio de un arrebato por buscarse un mejor futuro, dejó su hogar en el municipio de Andes , Suroeste antioqueño, y se radicó en el municipio de Envigado. A los pocos días comenzó a trabajar en una empresa de pinturas en Sabaneta, donde, según Yaneth Milena, estaba muy contento de haber llegado a ese lugar.

Los últimos 21 días para Yaneth Milena Arroyave Arteaga han sido, quizá, los más difíciles de su vida porque esos han sido los días en los que no ha sabido del paradero de su hijo Juan José Taborda Arroyave, de 21 años. Desde la noche del pasado 22 de abril, se perdió todo contacto con este joven, quien estaba trabajando en una empresa de pinturas del municipio de Sabaneta .

Inició en esta empresa desde el 1 de abril y después de finalizar la jornada el 22 de abril, se contactó mediante video llamada con su mamá para decirle que iba a salir un rato y que esperaba al festivo del 1 de mayo para ir a Andes a visitarla.

Pero después de esa comunicación, a las 6:37 de la tarde de ese viernes, se perdió todo rastro de este joven, el mayor de tres hermanos.

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“Nos despedimos normal ese día y al sábado no hablamos. Me empecé a preocupar cuando de la empresa me llamaron a decirme que no había ido a trabajar y que les parecía muy extraño porque estaba muy entusiasmado”, relató esta madre.

De ahí empezaron las labores de búsqueda iniciales para saber qué había pasado con él. Incluso hicieron un rastreo de su motocicleta con las autoridades, pero tampoco hubo evidencias contundentes que permitieran saber dónde se encontraba. Hasta el momento, el vehículo tampoco aparece.

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La última evidencia que tuvieron de Juan José fue una llamada de 30 segundos que Yaneth Milena tuvo con su hijo mediante la red social Facebook, en la que le dijo, escuetamente: “Mile, tranquila que yo estoy bien”. La comunicación se interrumpió después de esa breve llamada, en la que no dijo tampoco dónde estaba.

“A partir de ese momento, yo le marco todos los días en las redes sociales porque días antes de que se desapareciera le habían robado el celular allá en Medellín. Sin embargo, después de esa vez nunca tuve respuesta y estoy muy angustiada”, expresó la mamá de Juan José.