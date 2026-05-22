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Entre seis y nueve meses se demoraría vacuna para último brote de ébola, dice la OMS

Esta semana el director de ese organismo aseguró que ese brote aún no alcanza la categoría de emergencia de una nueva pandemia.

  • En la última semana se han contabilizado cerca de 600 casos sospechosos de ébola en el Congo. FOTO AFP
    En la última semana se han contabilizado cerca de 600 casos sospechosos de ébola en el Congo. FOTO AFP
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó esta semana que la vacuna con mayores posibilidades de combatir el brote del virus Bundibugyo, una variante del ébola, podría tardar entre seis y nueve meses en estar lista para su uso. La entidad explicó que el desarrollo científico aún enfrenta varios desafíos antes de avanzar hacia una aplicación más amplia.

El director del plan estratégico de investigación y desarrollo de la OMS, Vasee Moorthy, indicó que las estimaciones actuales apuntan a que el biológico necesitará varios meses adicionales de trabajo y evaluación. Según explicó, los cálculos se basan en la información científica disponible hasta ahora y en el estado de los ensayos preliminares.

Le puede interesar: OMS reduce riesgo global del ébola, pero alerta sigue en África.

Moorthy señaló que la alternativa más avanzada utiliza una plataforma similar a la empleada en vacunas diseñadas contra la especie Orthoebolavirus zairense, responsable de otros brotes de ébola. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la ausencia de dosis suficientes para iniciar estudios clínicos a gran escala.

En paralelo, varias instituciones internacionales trabajan en nuevas fórmulas para enfrentar el virus Bundibugyo y otros filovirus. Entre ellas figuran la Universidad de Oxford, el Institute for Drug Discovery de la Universidad de Leipzig, la farmacéutica Moderna y el Serum Institute of India, considerado uno de los fabricantes de vacunas más grandes del planeta.

El proyecto conjunto comenzó a inicios de este año con la meta de desarrollar inmunizaciones accesibles y eficaces. Teresa Lambe, genetista molecular y líder del equipo de Oxford, aseguró al portal Science que los investigadores avanzan con rapidez para acelerar los resultados y responder a la emergencia sanitaria.

De acuerdo con Moorthy, las primeras dosis destinadas a pruebas clínicas podrían estar disponibles en un periodo de dos a tres meses. Aun así, aclaró que persiste una alta incertidumbre debido a la falta de evidencia sobre la efectividad del candidato vacunal en experimentos realizados con animales.

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La OMS declaró el domingo pasado el brote de ébola registrado en Uganda y la República Democrática del Congo (RDC) como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, las autoridades sanitarias han contabilizado cerca de 600 casos sospechosos y al menos 139 muertes asociadas a la enfermedad.

No obstante, especialistas del Centro MRC para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas del Imperial College London advirtieron que la cifra real podría ser superior. El informe, elaborado junto con la OMS y los ministerios de Salud de ambos países africanos, estima que los contagios podrían superar el millar.

Aunque el organismo internacional considera elevado el riesgo de expansión a nivel nacional y regional, mantiene la evaluación de amenaza global en un nivel bajo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó recientemente que la situación todavía no alcanza la categoría de emergencia de convertirse en una pandemia contemplada en el Reglamento Sanitario Internacional actualizado.

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