Entre seis y nueve meses se demoraría vacuna para último brote de ébola, dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó esta semana que la vacuna con mayores posibilidades de combatir el brote del virus Bundibugyo, una variante del ébola, podría tardar entre seis y nueve meses en estar lista para su uso. La entidad explicó que el desarrollo científico aún enfrenta varios desafíos antes de avanzar hacia una aplicación más amplia. El director del plan estratégico de investigación y desarrollo de la OMS, Vasee Moorthy, indicó que las estimaciones actuales apuntan a que el biológico necesitará varios meses adicionales de trabajo y evaluación. Según explicó, los cálculos se basan en la información científica disponible hasta ahora y en el estado de los ensayos preliminares. Le puede interesar: OMS reduce riesgo global del ébola, pero alerta sigue en África. Moorthy señaló que la alternativa más avanzada utiliza una plataforma similar a la empleada en vacunas diseñadas contra la especie Orthoebolavirus zairense, responsable de otros brotes de ébola. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la ausencia de dosis suficientes para iniciar estudios clínicos a gran escala.

En paralelo, varias instituciones internacionales trabajan en nuevas fórmulas para enfrentar el virus Bundibugyo y otros filovirus. Entre ellas figuran la Universidad de Oxford, el Institute for Drug Discovery de la Universidad de Leipzig, la farmacéutica Moderna y el Serum Institute of India, considerado uno de los fabricantes de vacunas más grandes del planeta. El proyecto conjunto comenzó a inicios de este año con la meta de desarrollar inmunizaciones accesibles y eficaces. Teresa Lambe, genetista molecular y líder del equipo de Oxford, aseguró al portal Science que los investigadores avanzan con rapidez para acelerar los resultados y responder a la emergencia sanitaria.

De acuerdo con Moorthy, las primeras dosis destinadas a pruebas clínicas podrían estar disponibles en un periodo de dos a tres meses. Aun así, aclaró que persiste una alta incertidumbre debido a la falta de evidencia sobre la efectividad del candidato vacunal en experimentos realizados con animales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La OMS declaró el domingo pasado el brote de ébola registrado en Uganda y la República Democrática del Congo (RDC) como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, las autoridades sanitarias han contabilizado cerca de 600 casos sospechosos y al menos 139 muertes asociadas a la enfermedad.