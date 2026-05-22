Entre seis y nueve meses se demoraría vacuna para último brote de ébola, dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó esta semana que la vacuna con mayores posibilidades de combatir el brote del virus Bundibugyo, una variante del ébola, podría tardar entre seis y nueve meses en estar lista para su uso. La entidad explicó que el desarrollo científico aún enfrenta varios desafíos antes de avanzar hacia una aplicación más amplia.
El director del plan estratégico de investigación y desarrollo de la OMS, Vasee Moorthy, indicó que las estimaciones actuales apuntan a que el biológico necesitará varios meses adicionales de trabajo y evaluación. Según explicó, los cálculos se basan en la información científica disponible hasta ahora y en el estado de los ensayos preliminares.
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Moorthy señaló que la alternativa más avanzada utiliza una plataforma similar a la empleada en vacunas diseñadas contra la especie Orthoebolavirus zairense, responsable de otros brotes de ébola. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la ausencia de dosis suficientes para iniciar estudios clínicos a gran escala.