Venezolanos en España y Estados Unidos celebran la captura de Maduro entonando el himno nacional de su país

En Estados Unidos, un grupo de venezolanos se reunió en Madrid y Miami para celebrar que el dictador Maduro está en manos de la Justicia.

  Venezolanos celebrando en Miami. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA VIDEO DE REDES SOCIALES.
El Colombiano
hace 4 horas
En la madrugada del sábado 3 de enero, Estados Unidos ejecutó una operación militar en territorio venezolano que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas, en una acción ordenada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

Tras la detención, el gobierno de Washington informó que Maduro enfrentará un proceso judicial en una corte de Nueva York, donde fue imputado por cargos de conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, delitos que podrían acarrearle una condena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

La noticia se expandió rápidamente por el mundo. Y mientras las calles de la capital venezolana están desoladas, ocupadas por los ruidos de las bombas, los tanques y disparos; la diáspora venezolana alrededor del mundo empezó a reaccionar a la captura de Maduro.

Entérese: Urgente: primera foto de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos

En Miami, en las afueras de un popular restaurante de El Doral, varias decenas de venezolanos entonaron el himno de su país mientras ondeaban banderas. “Estamos felices”, dijeron algunos. Los demás entonaron:

“Gloria al bravo Pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. y el pobre en su choza Libertad pidió: A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó”.

En otros momentos, el grupo de ciudadanos entonó canciones como Color Esperanza. Siendo las 11 de la mañana, se reporta que siguen llegando venezolanos a aquel lugar.

Cruzando el océano, en Madrid, España, la diáspora venezolana también se tomó una plaza pública. Cerca de las seis de la mañana, la Puerta del Sol fue el escenario que decenas de ciudadanos eligieron para congregarse a celebrar.

En entrevista con CNN, una mujer aseguró: “estamos súper felices porque ya Venezuela es libre”. Detrás de ella, las banderas venezolanas no dejaban de ondear.

Entérese: “A las 2 de la mañana sonó una fuerte explosión que me despertó”: testimonios de venezolanos ante bombas y sobrevuelos en Caracas

No es algo menor. España es el país europeo que más venezolanos ha acogido desde que empezó el éxodo: se estima que más de 400.000 ciudadanos de aquel país han llegado allí en los últimos años.

Mientras las celebraciones continúan, el mundo sigue a la espera de una actualización por parte de Estados Unidos. Según los últimos reportes de Fox News, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados del país y conducidos inicialmente al buque militar Iwo Jima, desplegado en el mar Caribe.

Por el momento, las reacciones en el ámbito político e internacional han sido variadas. Mientras ciudadanos venezolanos y altos mandos estadounidenses celebran los hechos; el presidente brasileño, Lula Da Silva, aseguró que la incursión norteamericana constituye una grave violación a la soberanía de Venezuela.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también aseguró estar alarmado.

Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un peligroso precedente. El secretario general sigue haciendo hincapié en la importancia de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”, explicó el portavoz Stéphane Dujarric.

Puede leer: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos imputados en EE. UU.

