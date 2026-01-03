Venezolanos en España y Estados Unidos celebran la captura de Maduro entonando el himno nacional de su país

En la madrugada del sábado 3 de enero, Estados Unidos ejecutó una operación militar en territorio venezolano que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas, en una acción ordenada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas
Tras la detención, el gobierno de Washington informó que Maduro enfrentará un proceso judicial en una corte de Nueva York, donde fue imputado por cargos de conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, delitos que podrían acarrearle una condena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.