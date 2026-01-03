Urgente: primera foto de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este sábado la primera imagen de Nicolás Maduro en manos de la justicia estadounidense, una fotografía que en estos momentos le está dando la vuelta al mundo. Esposado y con los ojos cubiertos, se ve al líder del régimen venezolano en manos de Estados Unidos, tras la acción militar realizada en la madrugada de este 3 de enero de 2026 en Venezuela. Lea más: “Estamos preparados para una segunda oleada”: Trump entregó más detalles sobre la captura de Maduro Su esposa, Cilia Flores, de quien aseguraron que “se entregó” y en estos momentos se encuentran en camino a Nueva York para dar inicio a la audiencia, en la que se informó de la imputación de cargos tras ser acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. “Pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en el suelo estadounidense”, dijo la fiscal Pam Bondi a la prensa.

La imagen de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos: “Nicolás Maduro a bordo del USS IWO JIMA”, escribió Trump.

Primera foto de Nicolás Maduro. FOTO: Tomada de las redes sociales - Donald Trump

Le recomendamos leer: “Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición”: Trump tras captura de Maduro El operativo militar inició alrededor de las 2:00 a.m. del 3 de enero de 2026, cuando fueron bombardeadas varias instalaciones del régimen venezolano por más de 150 aeronaves que participaron. Uno de esos puntos fue la base aérea La Carlota, ubicada en Caracas, un lugar estratégico tanto militar como políticamente. Este sitio quedó en ruinas, reflejando la magnitud y el poderío militar de Estados Unidos.

Trump anunció en una rueda de prensa que “gobernará” Venezuela hasta que se pueda producir una transición política. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, expresó el líder republicano, agregando que la operación estuvo “muy bien organizada”. Lea también: Trump dice que vio la detención de Maduro “en directo” y que fue “como un show televisivo”

“De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, aseguró Trump en rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. “Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos” declaró el mandatario para justificar el audaz ataque, añadiendo que el embargo de EE. UU. sobre el petróleo venezolano sigue en vigor.

El mandatario estadounidense también se refirió a la Nobel de la Paz María Corina Machado, de quien afirmó que “no tiene el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar Venezuela. Por su parte, la destacada opositora del régimen de Maduro se pronunció este sábado para invitar a sus compatriotas a que se “preparen para la libertad”.