Urgente: primera foto de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este sábado la primera imagen de Nicolás Maduro en manos de la justicia estadounidense, una fotografía que en estos momentos le está dando la vuelta al mundo.
Esposado y con los ojos cubiertos, se ve al líder del régimen venezolano en manos de Estados Unidos, tras la acción militar realizada en la madrugada de este 3 de enero de 2026 en Venezuela.
Lea más: “Estamos preparados para una segunda oleada”: Trump entregó más detalles sobre la captura de Maduro
Su esposa, Cilia Flores, de quien aseguraron que “se entregó” y en estos momentos se encuentran en camino a Nueva York para dar inicio a la audiencia, en la que se informó de la imputación de cargos tras ser acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. “Pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en el suelo estadounidense”, dijo la fiscal Pam Bondi a la prensa.