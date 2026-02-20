México en alerta: temen que narcos colombianos entren al país haciéndose pasar por hinchas durante el Mundial

Autoridades mexicanas informaron que están en alerta para impedir que colombianos que trabajan con los cárteles del narcotráfico aprovechen el Mundial de fútbol para ingresar al país, dijo a la AFP un funcionario del estado de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, es una de las ciudades sedes del torneo.

Esta medida preventiva obedece a la creciente participación de exmilitares extranjeros, particularmente colombianos, con cárteles mexicanos.

Lea también: Cuatro colombianos, entre los capturados en la incautación de cocaína más grande en la historia de El Salvador

“Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional (...) hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia” en Jalisco (oeste), afirmó a la AFP Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad del estado.

En Jalisco ya “ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles”, afirmó.

Los extranjeros que trabajan con estos grupos criminales “desde luego aprovecharán paquetes turísticos y todo para, entre ellos, meterse” a esta región mexicana, añadió Alarcón.

En junio pasado, el Ejército de México detuvo a diez exmilitares colombianos durante un operativo en el vecino estado de Michoacán tras una explosión que mató a seis soldados mexicanos.

De acuerdo con expertos, el desarme de la guerrilla de las Farc en 2017 y la disminución del presupuesto militar en Colombia impulsaron la llegada de exguerrilleros y exmilitares de ese país para unirse a grupos criminales en México. La situación se ha repetido en países en conflicto, como Sudán y Ucrania.