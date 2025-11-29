Aumenta la tensión: Venezuela denuncia “amenaza colonialista” tras advertencia de Trump sobre su espacio aéreo

Venezuela denunció este sábado como una “amenaza colonialista” a su soberanía la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de un “cierre total” del espacio aéreo venezolano, indicó un comunicado de la cancillería.
Trump advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, una semana después de que Washington emitiera una alerta en la que recomendaba a aerolíneas extremar precauciones por un incremento de la actividad militar en la región.