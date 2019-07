Así se vive en Venezuela en medio de otro gran apagón

Comunicarse con Venezuela en medio del apagón nacional es difícil. Los mensajes no llegan, las llamadas no entran y cuando una persona logra conexión evita usar el teléfono para no gastarse la batería que le queda. Con la caída de la red eléctrica también colapsa el sistema de comunicaciones, el metro de Caracas deja de funcionar y la gente corre por llegar a sus casas antes de que caiga la luz del día.

Y ese es el panorama que vive el país desde la tarde de ayer, cuando se presentó un nuevo apagón que afectó a 23 de los 24 Estados, incluida Caracas, el distrito capital, de acuerdo con el Observatorio de Servicios Públicos. El panorama es aún más crítico porque para este martes se esperaban marchas convocadas por el presidente interino y líder opositor, Juan Guaidó.

De ese nuevo apagón nacional que comenzó ayer, ya van casi 20 horas desde que la empresa estatal Corpoelec –controlada por el oficialismo– reportó la falla. El mandatario, Nicolás Maduro, atribuyó la falla a un “ataque de carácter electromagnético” contra el sistema de generación eléctrica de Guayana y aseguró que aplicó protocolos para restablecer el sistema.

Ese mismo discurso lo utilizó en marzo, cuando Venezuela vivió el peor apagón de su historia que duró siete días, aunque el servicio se restableció antes de ese lapso en lugares como Caracas.