Por eso, a quienes les despierta interés el tema no dejan de mirar el cielo buscando alguna señal que les permita confirmar el viejo adagio de que “no estamos solos” en la Tierra.

La repercusión que tuvo la declaración de David Grusch, un exfuncionario de inteligencia del Pentágono quien aseguró que el Gobierno de Estados Unidos oculta pruebas de vida extraterrestre, miles de personas intentan confirmar si lo que dijo el hombre ante el Congreso la semana pasada es cierto o no.

El portal UHN Plus replicó las imágenes que, según ellos, se publicaron el pasado 29 de julio. En el video se ve como los tres platillos sobrevuelan lo que parece ser el desierto como si fueran a aterrizar en la Tierra.

Eso fue lo que ocurrió esta semana en el estado de Nevada, donde, al parecer, varias personas captaron en el cielo tres figuras que parecían ser platillos voladore s o mejor, Objetos Voladores No Identificados (ovni), como son llamados.

La publicación tuvo un fuerte impacto en los habitantes de Nevada; sin embargo, dos días después el mismo portal tuvo que salir a aclarar que el video no era real.

Pese a que este hecho no fue real, los internautas y los interesados en el tema siguen buscando pruebas de vida extraterrestre.

¿Qué fue lo que dijo el exfuncionario del Pentágono sobre los ovnis?

David Grusch aseguró que cree “absolutamente” que el Gobierno de Estados Unidos posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) –la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial– así como restos de sus operadores no humanos.