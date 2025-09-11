Video | Nicolás Rubio, el primer paracaidista colombiano en sobrevolar y cruzar el imponente Mont Blanc en Europa

A 6.000 metros de altitud, un helicóptero se suspendió en el aire. Abajo, el impresionante Mont Blanc, la cima más alta de los Alpes, esperando por Nicolás Rubio, paracaidista colombiano de 35 años, quien hizo historia en la fría montaña.
El Mont Blanc, Monte Bianco o Monte Blanco, es la montaña más alta de Europa, ubicada exactamente en la frontera franco-italiana y se extiende a lo largo de estos territorios junto a Suiza. Este lugar es popular el mundo por sus actividades al aire libre como senderismo, escalada y trail running, así como para deportes de invierno como el esquí y el snowboard.