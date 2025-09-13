Video | Golazo de Lucho Díaz: el Bayern Múnich ya golea 5-0 al Hamburgo por la Bundesliga

El colombiano Luis Díaz marcó, a los 29 minutos, un remate de media distancia para el 4-0 parcial, del Bayer Múnich sobre Hamburgo por la tercera fecha de la Bundesliga.

Es el cuarto gol del colombiano con la camiseta del Bayern en la temporada, antes, por Liga le había marcado al FC Augsburg y al RB Leipzig y también celebró en la victoria y el título de la Supercopa.

Al final la victoria del Bayern fue de 5-0 antel el Hamburgo con tantos de Serge Gnabry a los 3 minutos, luego fue Aleksandar Pavlovic a los 9 y un doblete de Harry Kane a los 26 y de penal a los 62’.