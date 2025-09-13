x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Golazo de Lucho Díaz: el Bayern Múnich ya golea 5-0 al Hamburgo por la Bundesliga

El colombiano repitió en el once inicial de Vincent Kompany en la tercera jornada del torneo alemán.

  • El colombiano Luis Díaz marcó con el Bayern Múnich por la tercera fecha de la Bundesliga. FOTO TOMADA X @FCBayern
    El colombiano Luis Díaz marcó con el Bayern Múnich por la tercera fecha de la Bundesliga. FOTO TOMADA X @FCBayern
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 11 horas
bookmark

El colombiano Luis Díaz marcó, a los 29 minutos, un remate de media distancia para el 4-0 parcial, del Bayer Múnich sobre Hamburgo por la tercera fecha de la Bundesliga.

Es el cuarto gol del colombiano con la camiseta del Bayern en la temporada, antes, por Liga le había marcado al FC Augsburg y al RB Leipzig y también celebró en la victoria y el título de la Supercopa.

Al final la victoria del Bayern fue de 5-0 antel el Hamburgo con tantos de Serge Gnabry a los 3 minutos, luego fue Aleksandar Pavlovic a los 9 y un doblete de Harry Kane a los 26 y de penal a los 62’.

Reviva acá el minuto a minuto

La Previa

El regreso de la Bundesliga tras la fecha FIFA trae buenas noticias para Luis Díaz. El extremo colombiano fue ratificado en la formación inicial de Bayern Múnich, que este fin de semana recibe al Hamburgo con la intención de prolongar su inicio perfecto en la liga alemana.

Díaz llega con ritmo competitivo tras defender a la Selección Colombia en los amistosos de septiembre, en los que sumó asistencias y minutos de calidad, aunque no logró concretar goles.

Esa participación le sirvió como antesala para retomar su rol en Alemania, donde ya acumula dos tantos en el campeonato y suma un título con la reciente conquista de la Supercopa.

El técnico Vincent Kompany volvió a confiar en el guajiro para integrarlo al tridente ofensivo que se ha convertido en la carta fuerte del club bávaro.

La alineación confirmada de Bayern Múnich frente a Hamburgo será: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanišić; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane como referencia en el ataque.

El partido está programado para las 11:30 de la mañana, hora colombiana, en el Allianz Arena, y corresponde a la tercera fecha de la Bundesliga.

Le podría interesar: ¿Tiene una lesión grave? Jhon Durán fue a visitar médico en Barcelona buscando volver pronto a las canchas con Fenerbahce

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida