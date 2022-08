Pero el seguimiento exagerado a este vuelo no es gratuito; la visita de Pelosi a Taiwán es uno de esos viajes que incomodan a otros países y levantan ampolla especialmente en Rusia y China, todo por los resultados en materia de colaboración bilateral que pueda salir de allí en materia de seguridad y las relaciones con una isla que el gobierno chino considera suya.

A diferencia de Pelosi, que mantuvo silencio en Taipei, Taiwán, el gobierno chino sí se desbocó y aseveró que la presencia de la alta funcionaria en este territorio es una clara provocación y por esta razón, Estados Unidos podría lamentar las consecuencias.

“La soberanía de China no puede infringirse, y el pueblo chino no se puede humillar, y la reunificación de China no será detenida. Haremos todo lo que podamos para responder y proteger nuestra soberanía e integridad territorial, nuestra respuesta será muy firme, fuerte y contundente”, precisó el embajador de China en EE.UU., Qin Gang.

Rusia también entró a la conversación y avivó el fuego de una posible acción de China hacia Estados Unidos, que tendría una respuesta similar del gobierno de Biden, con un mensaje en un tono poco conciliador y pacífico.

“Consideramos su visita como una clara provocación en el espíritu de la política agresiva de Estados Unidos de un esfuerzo total para contener a la República Popular China”, señaló en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

Acciones militares

Antes de que Pelosi pisará suelo taiwanés, ya el ambiente entre ambas naciones, e incluso el mundo, se tornó tensionante. Mientras Estados Unidos desplegó en los alrededores de la isla varias embarcaciones con aviones caza tipo F-35, 20 aviones militares chinos ingresaron al espacio aéreo de Taiwán en un ejercicio que primero tuvo como objetivo la intimidación, pero que tan solo dos horas después se convirtió en una amenaza real.