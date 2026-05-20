Que un padre no pague cuota alimentaria es violencia de género: Corte Constitucional

La Corte Constitucional concluyó que cuando un padre se niega a pagar la cuota de alimentos de sus hijos, comete violencia económica y violencia de género, una forma de maltrato que excede el ámbito de la pareja y termina afectando a los hijos y a la madre que asume sola el sostenimiento del hogar.
La decisión fue adoptada al resolver el caso de una joven identificada con el nombre ficticio de Amalia, quien junto con su madre, Amalia, debió iniciar 18 procesos judiciales y trámites administrativos a lo largo de 19 años para que su padre, llamado Damián en el fallo, cumpliera con esa obligación, pese a una condena penal previa por inasistencia alimentaria y a una venta simulada del único inmueble con el que podía pagar la deuda.
La Sala Cuarta de Revisión, integrada por los magistrados Jorge Ibáñez, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández, este último ponente, dejó sin efectos un fallo del Juzgado 17 Civil del Circuito de Ciudad Morada y confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado 10 Civil Municipal, que había declarado falsa la venta del inmueble entre Damián y una mujer identificada como Catalina, reconoció la violencia económica y ordenó abrir un trámite para fijar una indemnización a favor de la joven.