Los nombres que empiezan a sonar para el gabinete de Abelardo de la Espriella

Tras imponerse en la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella enfrenta ahora una de las decisiones más importantes antes de asumir el poder: conformar el equipo que lo acompañará en el Gobierno durante los próximos cuatro años. Ese que logrará la “Patria Milagro” que prometió.

El primer nombre que salió en esa lista es el de Mauricio Gómez Amín, quien se desempeñó como jefe de debate de la campaña.

El propio De la Espriella confirmó que hará parte de su Gobierno. En una entrevista aseguró que “Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional (...) Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”.

Aunque no se ha definido públicamente qué cargo asumiría, sectores políticos consideran que su experiencia podría encajar en una cartera como el Ministerio del Interior. Gómez Amín dejó recientemente su curul en el Congreso para dedicarse a la campaña presidencial y cuenta con trayectoria como edil, concejal, representante a la Cámara y senador.

Otro integrante clave del nuevo Gobierno será el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Aún no está claro si tendrá bajo su responsabilidad un ministerio o si ejercerá funciones desde la Vicepresidencia con un alcance similar al de anteriores vicepresidentes.

En declaraciones a El Tiempo, Restrepo explicó cómo imagina su papel dentro de la administración.

“Yo creo que el modelo es más cercano a lo que hizo Germán Vargas, que tuvo un rol protagónico, pero será mucho más allá de Germán, en el sentido de que yo lo que voy a hacer es conectar la realidad de Colombia con la realidad del mundo”, afirmó.

También señaló que buscará articular temas relacionados con energía, relaciones exteriores y asuntos económicos.

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El vicepresidente electo reveló además que ha sugerido que el Ministerio de Hacienda sea liderado por una mujer.

“Yo le he recomendado a Abelardo que deberíamos tener la primera mujer ministra de Hacienda de la historia de Colombia (...) Tengo al menos 5 mujeres en la mira para que lleguen al cargo”, dijo, aunque sin revelar los nombres de las posibles candidatas.

Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre otros perfiles que podrían llegar al Ejecutivo. Entre ellos figura la exsenadora María Fernanda Cabal, cuyo nombre ha sido mencionado para una eventual llegada al Ministerio de Defensa. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial ni por parte de la campaña ni de la excongresista.

También han sido mencionados algunos de los abogados y asesores que acompañaron a De la Espriella durante la contienda electoral. Entre ellos aparecen los penalistas Germán Calderón España e Iván Cancino, así como el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y Carlos Alonso Lucio.

A la lista de posibles integrantes se suma Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga. Horas antes de celebrar su victoria electoral, De la Espriella sostuvo un encuentro con él y, según se conoció, le manifestó: “tienes cara de ministro”, para luego agregar: “tú sabes lo agradecido que estoy”.

Beltrán, pastor cristiano y exmandatario local, fue destituido por el Consejo de Estado en 2023 por doble militancia. Aunque tampoco existe confirmación sobre un eventual nombramiento, su nombre ha sido relacionado con áreas vinculadas a la seguridad, uno de los temas más visibles de su trayectoria pública.

De hecho, es conocido como “el Bukele colombiano”.

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