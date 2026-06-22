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Murió Clide Davis, el productor del oído de oro: fichó a Janis Joplin, Patti Smith y Whitney Houston

En su larga carrera, Davis trabajó con los artistas que marcaron a generaciones de oyentes.

  • Miembro del Salón de la Fama del Rock, Davis fundó la compañía Arista Records. Foto: Getty
    Miembro del Salón de la Fama del Rock, Davis fundó la compañía Arista Records. Foto: Getty
El Colombiano
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hace 1 hora
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La industria musical internacional está de luto tras la muerte de Clive Davis, uno de los ejecutivos más influyentes de la historia de la música pop. El productor y empresario falleció este lunes 22 de junio en su casa de Nueva York a los 94 años.

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Conocido con el rótulo del “hombre con el oído de oro”, Davis fichó en su momento a los artistas que escalaron a las cumbres de la fama. Durante más de seis décadas, fue una figura clave en la evolución de géneros como el pop, el rock, el R&B y el hip-hop.

Su ascenso comenzó en Columbia Records, donde inició en el departamento legal tras graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard University en 1956. A los 28 años dio sus primeros pasos en la industria y, en 1967, asumió la presidencia de la compañía.

Durante su paso por Columbia, demostró talento para identificar artistas con gran proyección. Fue responsable de impulsar carreras de Janis Joplin, Carlos Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel y Aerosmith.

Después de su paso por Columbia, compañía de la que salió de mala manera, fundó Arista Records. Allí publicó Horses, el primer disco de Patti Smith. Más adelante trabajó con Whitney Houston, Barry Manilow, Aretha Franklin y Dionne Warwick. En 2000 fundó J Records, sello con el que impulsó a Alicia Keys y Maroon 5.

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En un comunicado, su familia destacó el impacto de su trayectoria y aseguró que su visión, instinto y búsqueda de la excelencia ayudaron a construir la banda sonora de generaciones enteras.

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