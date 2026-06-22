Los retos económicos que definirán el gobierno de Abelardo de La Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella llega al poder con un desafío central: estabilizar unas finanzas públicas bajo alta presión, en un contexto de deterioro fiscal, menor dinamismo de la inversión y crecientes compromisos de deuda.
Su agenda económica se ha planteado bajo un enfoque pro-mercado, con énfasis en la reducción del gasto público, la racionalización del Estado y una mayor participación del sector privado en la generación de crecimiento. En paralelo, el nuevo gobierno buscará recomponer la relación con los mercados internacionales y asegurar condiciones más favorables de financiamiento para el país.