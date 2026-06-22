La fórmula del Observatorio Laboral para superar la polémica del Dane y Pila sobre empleo

Colombia lleva días discutiendo si Colombia está creando empleo formal o destruyéndolo. Mientras unos defienden las cifras del Dane y otros las de la Pila; Juliana Morad, directora del Departamento Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, propone frenar la discusión y hacer una pregunta distinta: ¿qué está midiendo cada fuente realmente?
Para Morad, el problema de fondo, más allá de si alguien mienta o no, es que el Dane y la Pila (la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) no miden lo mismo. Y mientras el país no entienda esa diferencia, seguirá discutiendo a ciegas.
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