Lara logró expulsarlo del Congreso y comenzó a destapar sus negocios. La respuesta de Escobar fue una campaña de desprestigio en la que intentó vincular al ministro con dinero del narcotráfico y, luego, una serie de amenazas, que llegaban en llamadas anónimas y dibujos que representaban la forma en la que lo matarían a él y a su familia. Aun así, hasta ese momento, el asesinato de un ministro parecía un límite imposible de transgredir. El propio Lara, que ese 30 de abril pasó el día intranquilo “pensaba que no se atreverían”, relata su ahijado Francisco García.

Sus últimos minutos luego de salir de su oficina a las 6:50 de la tarde se han tornado más confusos con el paso de los años. La primera versión de lo ocurrido es descriptiva: Lara murió sorprendido en la mitad de una lectura dentro del Mercedes blanco que lo transportaba, en el cruce de la calle 127 con la autopista Norte de Bogotá, cuando dos sicarios en moto emboscaron el vehículo por la derecha y, el parrillero, Iván Darío Guisado disparó su ametralladora Irga, acertando 7 de 22 tiros.

La historia, contada al día siguiente por el chofer de Lara, Guillermo Velásquez, fue aceptada sin reparos y reproducida en crónicas de la época. Solo 11 años después, la sospecha de un médico patólogo que presenció la necropsia llegó al periodista Alberto Donadío y, tras un dictamen del exdirector de Medicina Legal, Máximo Duque, se descubrió, entre otras cosas, que el cuerpo del ministro tenía la nariz rota y un disparo que, por su trayectoria, tuvo que provenir del lado izquierdo y desde adentro del carro. Estos hallazgos, que en 2016 llevaron a la exhumación de los restos de Lara, no alcanzan para completar la historia. Son solo piezas. Dejan abiertas preguntas que, según Donadío, la Fiscalía aún no ha formulado a los escoltas que quedan vivos:“¿Quién hizo el disparo desde el lado izquierdo? ¿Por qué la versión inicial no coincide con los hechos? ¿Lara murió tras forcejear intentando salvar su vida?”.

Hay muchas más, agrega, todas inconclusas. Sin embargo, sobre la muerte de Lara, como dice su hijo Jorge, “lo difícil no es encontrar las respuestas, sino aceptarlas”.