Otra familia rota: hallaron sin vida a Valentina Vanegas, la madre del bebé Salomón rescatado junto a su padre en Cali

Bajo los escombros del edificio Limonar, en el barrio Capri al sur de la ciudad de Cali, la búsqueda constante y angustiosa concluyó con la confirmación de la noticia más temida. Rescatistas que trabajaron día y noche confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de Valentina Vanegas, de 39 años, y de su hermano Juan Esteban. Le puede interesar: Murió Daniela Largo, joven rescatada tras pasar 36 horas bajo los escombros de un hotel en Pereira tras el terremoto Ambos permanecieron seis días atrapados bajo las capas de cemento del complejo de cinco pisos, el cual colapsó tras el terremoto de magnitud 7.4 que impactó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto y que, según los balances oficiales más recientes, deja una cifra nacional de 294 víctimas mortales, más de 3.935 heridos y centenares de desaparecidos.

Ella era Valentina Vanegas, de 39 años, y su bebé, que fue rescatado hace unos días con vida entre los escombros. FOTO: Tomada de redes sociales / Cortesía

Las reacciones del Gobierno y la labor institucional: horas previas y el rastreo de los familiares

La confirmación del deceso generó pesar en diversos sectores institucionales. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se pronunció este sábado 15 de agosto a través de sus redes sociales para expresar condolencias a la familia y respaldar al personal que atendió la emergencia. “Con enorme tristeza recibo la noticia de que Valentina y Juan Esteban, esposa y cuñado del guardaparques Juan David Gómez, fueron rescatados sin vida. Mis pensamientos están con su familia en este momento tan doloroso. Quiero transmitirles también mi profundo agradecimiento a todo el equipo del Parque Colombia Las Hermosas”, expresaron.

Y agregaron: “Sé que han hecho todo lo humanamente posible desde el primer momento, acompañando la búsqueda y estando al lado de las familias”, comunicó el funcionario mediante la red X. Durante el desarrollo de las maniobras de socorro, los allegados sostuvieron la expectativa de un hallazgo favorable a pesar del paso de las horas. Juliana Velásquez, prima de Valentina, detalló que al momento del sismo ella y su hermano se hallaban en el primer nivel del inmueble, por lo que estimaban la posibilidad de que Valentina hubiera logrado desplazarse hacia la portería o la zona de parqueaderos de la estructura urbana.

El milagro de la localización con vida de Salomón

El saldo fatal en el edificio Limonar contrasta con el procedimiento efectuado el 12 de agosto en la misma estructura. En esa fecha, los equipos de socorro lograron la extracción con vida del bebé Salomón, de dos meses, y de su padre, el guardaparques Juan David Gómez. Durante dicho operativo, registrado en video por habitantes del sector, los rescatistas mantuvieron la zona en absoluto silencio para detectar señales acústicas. Tras percibir la voz de Gómez manifestando: “Aquí estoy con un bebé”; voluntarios y brigadistas procedieron a remover vigas e hileras de concreto.

El recién nacido fue ubicado con dificultad respiratoria e impactos leves en la superficie corporal; no obstante, su estado fue controlado tras recibir asistencia médica inmediata en el sitio. Para muchos fue una señal de “esperanza” en medio de la catástrofe.

El estado de los sobrevivientes

Tanto Salomón como Juan David Gómez recibieron valoración por parte de médicos y especialistas en centros asistenciales. De acuerdo con los informes de salud brindados hasta ahora, ambos se encuentran en condición estable. Valentina falleció dejando al menor de dos meses, en un contexto regional marcado por la afectación de más de un centenar de edificaciones en la capital del Valle del Cauca.

Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el terremoto en Colombia deja 294 personas fallecidas y 3.935 heridas. 320 personas desaparecidas, mientras que 353 han sido rescatadas con vida. También le puede interesar: “Dios mío, dame esta oportunidad”: el testimonio del hombre que quedó bajo una unidad residencial en Cali

Bloque de preguntas y respuestas