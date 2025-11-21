x

Auxiliar de enfermería de Metrosalud habría abusado de una paciente en Medellín

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Juan Sebastián Álvarez, auxiliar de enfermería de Metrosalud, por el presunto abuso sexual de una paciente en la Unidad Hospitalaria de Belén en 2021. Conozca los detalles de este grave caso en la capital antioqueña.

  • Fotografía de referencia de un auxiliar de enfermería. Foto: Jaime Pérez Munévar
    Fotografía de referencia de un auxiliar de enfermería. Foto: Jaime Pérez Munévar
Álvaro Guerrero Arango
Álvaro Guerrero Arango

Metro

hace 15 horas
bookmark

La Personería Distrital de Medellín le formuló pliego de cargos a Juan Sebastián Álvarez, quien es auxiliar de enfermería de Metrosalud, por un presunto caso de abuso sexual ocurrido en mayo del 2021, en la Unidad Hospitalaria de Belén, donde trabajaba.

Puede leer: Catorce años de cárcel para hombre se hizo pasar por mujer en redes y abusó sexualmente de una menor en Medellín

Áñbarez es señalado de violar a una paciente que estaba en estado de indefensión. “El investigado posiblemente incurrió en falta disciplinaria al ejecutar acceso carnal contra una paciente de la entidad de salud, quien se encontraba en una situación de inferioridad que le impedía dar su consentimiento; conducta que está tipificada como delito, de conformidad con el Artículo 207 de la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano”, asegura la Personería.

A pesar de enfrentar un juicio penal por la presunta comisión de este grave delito, Álvarez también debe responder administrativamente por su condición de funcionario público para la época de los hechos.

“La conducta desplegada por el disciplinado contraviene los principios éticos básicos de la profesión de Auxiliar de Enfermería, máxime estando vinculado a una entidad de salud de carácter público, lo que le imponía una doble exigencia de ética en su actuar, teniendo los servidores públicos una relación especial de sujeción con el Estado”, agrega la Personería en su comunicado.

Por ende, además de presuntamente cometer un terrible crimen, Álvarez habría incurrido en falta disciplinaria, calificada por la norma como gravísima, a título de dolo.

El proceso disciplinario será remitido al Área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el proceso de juzgamiento con el respeto por el debido proceso.

Álvarez Vergara aún aparece en el listado de servidores públicos de Metrosalud para este año en la misma Unidad Hospitalaria donde habría cometido el delito y a la que ingresó desde octubre del 2020.

Siga leyendo: Hasta $500 millones de recompensa por caso de abuso de niña de 7 años que jugaba afuera de su vivienda en La Unión, Antioquia

Preguntas frecuentes sobre la nota:

¿Quién es el auxiliar de enfermería de Metrosalud señalado de abuso?
El funcionario es Juan Sebastián Álvarez, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería en la Unidad Hospitalaria de Belén de Metrosalud. Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2021.
¿Qué es una falta disciplinaria calificada como gravísima a título de dolo?
Significa que el funcionario habría actuado con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones. Esta es la máxima calificación de la falta disciplinaria para un servidor público en Colombia.
¿El funcionario sigue trabajando para Metrosalud actualmente?
La nota indica que Juan Sebastián Álvarez Vergara aún aparece en el listado de servidores públicos de Metrosalud para este año en la misma Unidad Hospitalaria donde presuntamente cometió el delito.
