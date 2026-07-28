Usuarios han transferido $97,1 billones a las generadoras de energía, pero la capacidad no ha mejorado: Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) presentó una evaluación integral del Cargo por Confiabilidad en Colombia, un mecanismo creado hace dos décadas para garantizar el suministro eléctrico en momentos de escasez de energía, especialmente durante fenómenos como El Niño.
El estudio, denominado “Sobre-remuneración y Déficit de Respaldo Físico: Evaluación del Cargo por Confiabilidad en el Mercado de Energía Mayorista (2006-2026)”, analiza el desempeño del esquema y advierte que, pese a los recursos entregados por los usuarios, no se evidencia un aumento proporcional en la capacidad de generación del sistema.
Puede leer: Precio de la energía en bolsa se disparó casi 400% en junio, impulsado por mayor uso de plantas térmicas
El Cargo por Confiabilidad nació en 2006 como un mecanismo financiero que funciona como un “seguro” incluido en la factura de energía. Su objetivo es que las empresas generadoras mantengan sus plantas disponibles para responder ante situaciones de riesgo de desabastecimiento.
Bajo este esquema, los agentes del mercado tienen la obligación de garantizar la entrega de energía en firme, de acuerdo con los compromisos asignados.