Medellín tendrá adoptatón para darles un hogar a los perros y gatos más ‘viejitos’: así será la jornada

Hay perros y gatos que llevan años esperando una segunda oportunidad en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Decenas de patas cansadas que aún sueñan con tener una familia. Este domingo 22 de febrero, estos anhelos podrían hacerse realidad, pues Medellín tendrá la primera Adoptatón del año, denominada Veteranos de Amor, una jornada dedicada a las mascotas más viejitas de La Perla.



Le puede interesar: Récord de adopción animal en Medellín: 80 perros y gatos ya tienen un nuevo hogar gracias a la última “adoptatón” del año La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Medellín y se realizará entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. en las afueras del Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm). Allí, 40 perros y 40 gatos (muchos de ellos con 5 y hasta 15 años de espera) serán los protagonistas de una jornada que busca darles visibilidad y, sobre todo, una segunda oportunidad.

Estos son algunas de las mascotas que están buscando un hogar. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Actualmente, La Perla alberga 2.481 animales: 2.021 caninos y 460 felinos. De ellos, 1.817 están aptos para adopción. Entre esos rostros hay 348 perros mayores que han pasado años aguardando el día en que alguien los elija. Son los “viejitos” del albergue: animales nobles, tranquilos y agradecidos, que solo necesitan un hogar donde vivir sus años dorados rodeados de cariño. Desde el inicio de la actual administración, 3.029 animales han sido adoptados (1.817 perros y 1.212 gatos), una meta que en 2025 logró cumplirse dentro del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere. La Adoptatón contará, además, con una alianza especial con soldados del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate del Ejército, quienes participarán en una caminata simbólica junto a los caninos.



Entérese: 5 sitios seguros para adoptar mascotas en el Valle de Aburrá “Los esperamos en nuestra gran Adoptatón. Allí va a estar nuestro equipo de La Perla, con perros y gatos, en las mejores condiciones para que puedan tener un hogar, para que puedan acompañarlos”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Esta es una de las gatitas de La Perla que está buscando ser adoptada. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Requisitos para adoptar en Medellín

Adoptar es un compromiso de vida, pues estos animales pasan a ser parte fundamental del núcleo familiar, es por eso que se deben tener en cuenta los siguientes requisitos si desea adoptar. Las personas interesadas deben ser mayores de edad y contar con las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de la mascota y un cuidado responsable. En caso tal usted no puede desplazarse o no desea ir físicamente, no hay problema, pues puede ver los animales que están disponibles para adoptar a través de la plataforma www.sabuesos.com.co. En este sitio web, también puede realizar el proceso con todas las condiciones.

Adopciones en otras subregiones de Antioquia

En Urabá también se vivirá una jornada para abrirle la puerta al amor y a las segundas oportunidades. La Alcaldía de Apartadó realizará una Jornada de Adopción este sábado 21 de febrero, entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., en el Parque La Martina. Bajo el mensaje “Un hogar puede cambiarlo todo; para ellos y para ti”, la invitación es a que las familias se acerquen, conozcan a los perros y gatos que esperan una oportunidad y se animen a transformar una vida a través de la adopción responsable.

