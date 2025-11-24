x

Récord de adopción animal en Medellín: 80 perros y gatos ya tienen un nuevo hogar gracias a la última “adoptatón” del año

Es primera vez que la capital antioqueña logra una cantidad tan alta de adopciones en una sola jornada. Conozca los detalles.

    Ciudadanos asistentes a la última “adoptatón” del año en Plaza Mayor, Medellín. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
24 de noviembre de 2025
bookmark

42 perros y 38 gatos ya tienen una nueva familia. Gracias a la cuarta y última “adoptatón” del año, que tuvo lugar en Plaza Mayor el domingo 23 de noviembre, estos animalitos, de ahora en adelante, podrán disfrutar de un hogar.

Este evento reunió a cientos de familias que estaban en búsqueda de un nuevo integrante, quienes felices se fueron a casa después de darse la oportunidad de adoptar.

“Les presento a Casper, el nuevo integrante de nuestra familia. Estamos muy felices por adoptarlo y darle un hogar; nos cautivó mucho la personalidad de él, lo alegre y lo que atrae a la gente. Les quiero hacer una invitación: que si ustedes tienen los recursos para adoptar, lo hagan. Están abriendo las puertas a que ellos sean felices y para que ustedes también lo sean”, manifestó el adoptante Brandon Marulanda.

Todos los animales adoptados pertenecían al Centro de bienestar animal La Perla, que actualmente alberga 2.548 perros y gatos, de los cuales 1.848 están aptos para encontrar un hogar y de paso, una segunda oportunidad.

Simultáneamente, mientras la adoptatón, se firmó el manifiesto “Medellín es Antipólvora”, con el propósito de erradicar su uso en las fiestas navideñas que se avecinan y, en relación con el cuidado animal, velar por la seguridad de caninos y felinos que son de los más afectados por la pirotecnia.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, dijo que “estamos llamando la atención de las familias, de los hogares de nuestra ciudad, porque la agenda de Navidad no debe estar caracterizada por la pólvora. Hace mucho daño a la salud de nuestros animalitos, al comportamiento y, por supuesto, a la salud de los menores de edad y de todas las personas que están expuestas al manejo irresponsable de la pólvora”.

La Administración Distrital ya superó la meta que tenía propuesta en cuanto a adopción en el Plan de Desarrollo Anual, sin embargo, tiene como objetivo adicional cerrar este año con 1.600 adopciones de todas las especies.

Utilidad para la vida