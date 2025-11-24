Récord de adopción animal en Medellín: 80 perros y gatos ya tienen un nuevo hogar gracias a la última “adoptatón” del año

42 perros y 38 gatos ya tienen una nueva familia. Gracias a la cuarta y última “adoptatón” del año, que tuvo lugar en Plaza Mayor el domingo 23 de noviembre, estos animalitos, de ahora en adelante, podrán disfrutar de un hogar.

Este evento reunió a cientos de familias que estaban en búsqueda de un nuevo integrante, quienes felices se fueron a casa después de darse la oportunidad de adoptar.

“Les presento a Casper, el nuevo integrante de nuestra familia. Estamos muy felices por adoptarlo y darle un hogar; nos cautivó mucho la personalidad de él, lo alegre y lo que atrae a la gente. Les quiero hacer una invitación: que si ustedes tienen los recursos para adoptar, lo hagan. Están abriendo las puertas a que ellos sean felices y para que ustedes también lo sean”, manifestó el adoptante Brandon Marulanda.

Todos los animales adoptados pertenecían al Centro de bienestar animal La Perla, que actualmente alberga 2.548 perros y gatos, de los cuales 1.848 están aptos para encontrar un hogar y de paso, una segunda oportunidad.

Simultáneamente, mientras la adoptatón, se firmó el manifiesto “Medellín es Antipólvora”, con el propósito de erradicar su uso en las fiestas navideñas que se avecinan y, en relación con el cuidado animal, velar por la seguridad de caninos y felinos que son de los más afectados por la pirotecnia.