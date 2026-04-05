DEA pone lupa en agencia de viajes de Medellín que usan capos extranjeros desde Dubai

Desde una agencia de viajes ubicada en un local de la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, los capos criminales de todo el mundo se estarían moviendo por Dubái, Grecia y Países Bajos. Así lo descubrió la DEA luego de la captura de Carlos Humberto Arango Castaño, alias Burger King, procesado por liderar el envío de cocaína mediante sofisticadas estructuras.
De acuerdo con las investigaciones de la DEA, esta agencia tendría sus clientes en los Emiratos Árabes Unidos y desde allí coordinaría todos los viajes internacionales para realizar negocios o disfrutar de los paraísos más exóticos del mundo.
“La mayoría de sus clientes no están en Itagüí ni en Bello, sino en Dubái”, le dijo una fuente federal a El Tiempo sobre lo descubierto en los movimientos de esta agencia de viajes, que estaría implicada, en, al menos, con dos cabecillas españoles.