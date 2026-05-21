Petro confundió exportaciones con importaciones: lo que dicen las cifras del Dane

El martes 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que anunció lo que llamó un “cambio de estructura fundamental” en las exportaciones de Colombia. Según él, en marzo de 2026 la industria lideró las ventas al exterior, seguida por la agricultura y, en tercer lugar, los hidrocarburos. “La estrategia del gobierno ha sido coherente con la transición energética del mundo, es coherente con los datos de crecimiento de la economía”, escribió Petro. Y agregó que eso era lo que propuso en campaña: “salir de la extracción y pasar a la producción”. El problema es que ese orden que describe no corresponde a las exportaciones, sino que corresponde a las importaciones del país. Siga leyendo: Importaciones de Colombia crecieron 11,1% en marzo: China consolidó su liderazgo como principal origen

Lo que registró el Dane en exportaciones e importaciones

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Dian, procesadas con datos de la Dirección de Aduanas, muestran un resultado distinto. En marzo de 2026, las exportaciones colombianas sumaron US$5.315,9 millones, con un crecimiento de 20,9% frente al mismo mes de 2025. Ese resultado es positivo, pero la composición es la de siempre. Los combustibles y productos de industrias extractivas encabezaron las ventas externas con el 41,5% del total. Le siguieron los agropecuarios, alimentos y bebidas con 24,4%. Las manufacturas ocuparon el tercer lugar con 17,9%. Los otros sectores cerraron con 16,1%. Dicho de otro modo, el petróleo y el carbón siguen siendo los que más dinero le ingresan al país por exportaciones.

En el mismo mes de marzo, según el Dane, Colombia compró al exterior US$6.161 millones, con un crecimiento de 11,1% frente a marzo de 2025. La composición de esas importaciones es la siguiente: manufacturas representaron 77,4% del total, con un alza de 16,7%, impulsada por maquinaria y equipo de transporte (+28,4%) y artículos manufacturados diversos (+20,1%). Por su parte, agropecuarios, alimentos y bebidas representaron 14,4%, con un crecimiento de 4,4%, jalonado por productos alimenticios y animales vivos (+10,5%). Combustibles y extractivos tienen el 8,2%, con una caída de 17,0%, arrastrada por las menores compras de petróleo y derivados (-30,5%). Así las cosas, industria primero, agro segundo, hidrocarburos tercero. Exactamente el orden que el presidente atribuyó a las exportaciones. Entérese: Exportaciones de oro colombiano se disparan 135% en primer trimestre de 2026

La lectura de Analdex y los analistas

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, fue uno de los primeros en señalar la confusión al aclarar: “Creo que Gustavo Petro está leyendo las cifras de importaciones como si fueran las de exportación. Lo que más se importa es manufacturas y en exportaciones hay una recuperación de las minero-energéticas porque el mundo sigue demandando petróleo y carbón”, escribió en X. Díaz Molina también precisó que el crecimiento en importaciones refleja el dinamismo del consumo de los hogares y del gasto público en la economía colombiana, no un cambio exportador. En esa misma línea, Diego Montañez-Herrera, analista económico, advirtió que un dato positivo de un mes no implica un cambio estructural en el patrón exportador. “De hecho, según los mismos anexos del Dane, en marzo las exportaciones agropecuarias cayeron 6,8%, los combustibles crecieron 24,8% y aportaron 10 puntos porcentuales al crecimiento total”. También David Mora, economista de la Universidad Externado de Colombia, aclaró que “los datos del Dane muestran lo contrario. Se exporta hidrocarburos, sigue agro y luego industria. Lo que más importamos es industria, sigue agro y luego hidrocarburos. Falso cambio”.

Por qué crecieron las exportaciones: el carbón y el oro

El crecimiento exportador de marzo tiene dos motores que el análisis presidencial no mencionó. El primero es el carbón, ya que las exportaciones de hulla, coque y briquetas subieron 107,7% y aportaron 14,1 puntos porcentuales al crecimiento del grupo de combustibles, que en conjunto avanzó 24,8%. Analistas señalaron además que el conflicto en Medio Oriente sostuvo los precios del petróleo en niveles favorables durante ese mes, lo que mejoró el valor de las ventas de crudo aunque el volumen cayó, en marzo se exportaron 14,6 millones de barriles, es decir, 17,7% menos que en marzo de 2025. Sin los hidrocarburos, las exportaciones habrían resultado en terreno negativo o cerca de cero. El segundo motor fue el oro. El grupo denominado “Otros sectores” creció 149,2% en marzo. Detrás de ese salto está el oro no monetario, que por sí solo aportó 148,3 puntos porcentuales a esa variación. Ese efecto distorsiona la lectura del crecimiento global del 20,9%.

El agro cayó y las manufacturas crecieron poco

Las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron US$1.299,6 millones y registraron una caída de 6,8%. El desplome del café, cuyas ventas bajaron 29,1%; y del cacao, que cayó 92,4%, arrastraron el resultado del sector. Ambos productos contribuyeron en conjunto con 12,6 puntos porcentuales negativos. Las manufacturas crecieron 6,9% hasta US$950,6 millones, jalonadas por maquinaria y equipo de transporte (+27,0%) y productos químicos (+3,2%). Sin embargo, con 17,9% del total exportado, quedaron lejos de liderar. Así las cosas, en enero-marzo de 2026, las exportaciones colombianas llegaron a US$13.809,5 millones con un alza de 15,5%. La distribución por grupo confirma la dependencia histórica del país: los combustibles y extractivos aportaron US$5.097,8 millones (+5,4%). El agro sumó US$3.980,9 millones (+8,1%), impulsado por el banano (+108,2%) y el aceite de palma (+78,9%). Las manufacturas, en cambio, retrocedieron 1,1% hasta US$2.413 millones. El oro no monetario también explicó la mayor parte del crecimiento del grupo “Otros sectores” en el trimestre: 132,6 puntos porcentuales de un total de 133,1%. En ese sentido, la estructura exportadora de Colombia en el primer trimestre de 2026 no muestra el giro que el presidente describió.