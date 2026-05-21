Yulixa Toloza es la víctima más reciente de las “cirugías exprés” que venden las “clínicas estéticas de garaje”, lugares más parecidos a una peluquería o un salón de masajes; el pasado martes, luego de que la Fiscalía encontrara el cuerpo de una mujer en el municipio de Apulo (Cundinamarca), Medicina Legal confirmó su identidad. Estaba desaparecida desde el 13 de mayo, luego de someterse a una “lipólisis” en un “centro estético” del barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Después de que se denunciara la desaparición en Noticias Caracol, se ha sabido que los dueños del centro estético sacaron Toloza a rastras del lugar y la subieron a un carro, que luego estuvo por varios municipios de Cundinamarca y Boyacá. El director de Medicina Legal, Ariel...