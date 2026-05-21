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Tres personas fueron capturadas en Venezuela por la muerte de la mujer de 52 años tras practicarse un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en Bogotá; Fiscalía los pidió en extradición. Este caso es la punta de la problemática.

  • Yulixa Toloza fue al centro estético Beauty Láser, ubicado al sur de Bogotá, a realizarse una lipólisis láser el pasado 13 de mayo. De allí desapareció y su cuerpo apareció sin vida seis días después en Apulo (Cundinamarca). FOTO REDES SOCIALES
    Yulixa Toloza fue al centro estético Beauty Láser, ubicado al sur de Bogotá, a realizarse una lipólisis láser el pasado 13 de mayo. De allí desapareció y su cuerpo apareció sin vida seis días después en Apulo (Cundinamarca). FOTO REDES SOCIALES
Camilo Acosta Villada
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Santiago Olivares Tobón
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María José Chitiva Londoño
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hace -226 minutos
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Yulixa Toloza es la víctima más reciente de las “cirugías exprés” que venden las “clínicas estéticas de garaje”, lugares más parecidos a una peluquería o un salón de masajes; el pasado martes, luego de que la Fiscalía encontrara el cuerpo de una mujer en el municipio de Apulo (Cundinamarca), Medicina Legal confirmó su identidad. Estaba desaparecida desde el 13 de mayo, luego de someterse a una “lipólisis” en un “centro estético” del barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Después de que se denunciara la desaparición en Noticias Caracol, se ha sabido que los dueños del centro estético sacaron Toloza a rastras del lugar y la subieron a un carro, que luego estuvo por varios municipios de Cundinamarca y Boyacá.

El director de Medicina Legal, Ariel...

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