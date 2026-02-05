x

Combos de Medellín ahora son los “escoltas” de capos extranjeros: así funcionan los servicios de vigilancia

Un servicio básico de escolta puede costarle a estos capos hasta $2 millones diarios, dependiendo del perfil, el número de escoltas que necesite y si incluye vehículo de alta gama. Aquí los detalles.

  • Estos son Roberto Nastasi, capo italiano, y el panameño Jean Carlo Valderrama, alias Balín. Ambos capturados en el Valle de Aburrá. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 2 horas
Las estructuras criminales que operan en Medellín han ampliado su portafolio delictivo y hoy no solo están involucradas en casos de extorsión y microtráfico, sino también en la prestación de servicios de seguridad y protección a capos extranjeros que llegan a la ciudad para coordinar negocios ilegales o evadir a las autoridades de sus países de origen.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades evidencian que variadas estructuras del crimen organizado transnacional han encontrado apoyo en grupos delincuenciales locales, que les ofrecen logística, movilidad y esquemas de escoltas a cambio de millonarios pagos.

Este fenómeno ha quedado al descubierto debido al fortalecimiento de la lucha contra el crimen transnacional en Medellín. Desde 2021, la ciudad cuenta con 19 bases de datos internacionales, lo que ha permitido 65 capturas por circular roja de Interpol.

De ese total, 52 se han realizado desde 2024, y seis en lo que va de 2026, correspondientes a extranjeros que pretendían ocultarse en el área metropolitana.

Le puede interesar: 29 capos internacionales han sido capturados en Antioquia desde 2024

“Los cuidan estructuras criminales de Medellín, lo que constituye en muchos casos otra renta criminal que tienen estas estructuras de acá para ofrecer servicios de guardaespaldas y de cuidado a mafiosos de otras partes del mundo, que sepan que estas investigaciones van a llegar a quienes les prestaban la vigilancia y seguridad”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Uno de los casos más recientes es la captura de Jean Carlo Valderrama, alias Balín, cabecilla de la estructura criminal panameña Los Sam 23, también conocida como Jordan 23, quien fue sorprendido durante un allanamiento en un apartamento del sector El Poblado, donde se desarrollaba una reunión entre integrantes de la organización.

En el procedimiento fue capturado alias Pirri, señalado como parte de su esquema de seguridad y plenamente identificado como integrante de una estructura criminal de Medellín.

Según investigaciones, este hombre llegó a la ciudad hace aproximadamente un año y tejía alianzas criminales mediante el intercambio de armas, rutas de narcotráfico y esquemas de lavado de activos.

Balín, al parecer, utilizaba bandas criminales de Medellín para evadir las acciones policiales en su contra y mover “correos humanos” desde Panamá a Colombia.

Entérese: Asesinaron a Santiago Gallón, capo del narcotráfico señalado del asesinato de Andrés Escobar

Un hecho similar ocurrió con Roberto Nastasi, presunto integrante de Ndrangheta, una de las mafias más peligrosas de Italia, capturado en el municipio de Bello, quien también contaba con protección de grupos delincuenciales locales de Medellín y el Área Metropolitana y era el enlace del Clan del Golfo con esta mafia en Europa.

“Muchos de esos grupos negocian con estructuras de México, se juntan con ELN, se juntan con las Farc y con el Clan del Golfo para llevar droga a otras partes. Estos ciudadanos extranjeros, de otros países que vienen a Medellín y que tienen alianzas con esas estructuras para delinquir alrededor del narcotráfico, del tráfico de armas y de redes de trata de personas. Piden siempre el apoyo en términos logísticos y de seguridad”, añadió el mandatario.

Desde la Alcaldía se advirtió que las investigaciones continúan y que los grupos locales que presten servicios de vigilancia y escolta a mafiosos extranjeros también serán judicializados.

“En algunos de esos casos usted encuentra criminales que han pagado cárcel por narcotráfico en la calle, se les hacen requisas y tienen inclusive armas amparadas. Y tienen por ahí dizque carné de escoltas de compañías de vigilancia privada desde otras ciudades. Acá hay unas mafias ligadas y permean una corruptela inmensa alrededor de estos temas”, concluyó el alcalde.

Armas amparadas

Uno de los elementos que más preocupa es la alta disponibilidad de armas legales en Medellín y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con Fernando Quijano, director de la ONG Corpades, existe un mercado amplio de armas amparadas que, aunque cuentan con permisos especiales, terminan siendo utilizadas para prestar servicios de seguridad tanto a personas legales como a actores del crimen organizado.

Exintegrantes de la Fuerza Pública, soldados profesionales retirados en uso de buen servicio y antiguos escoltas privados conservan el permiso para portar armas, lo que les permite ofrecerse como seguridad privada sin que exista, al parecer, un control riguroso sobre a quién protegen.

“Hay demasiadas armas legales en manos de ciudadanos que están muy jóvenes, muchos retirados de las fuerzas militares, muchos retirados de la Policía, y que necesitan seguir trabajando. También está el alquiler de pistolas para prestación legal, hay muchas pistolas que están alquiladas hoy en la ciudad”, expresó Quijano.

Agencias de seguridad

El fenómeno no se limita exclusivamente a estructuras criminales organizadas. Según Corpades, también participan agencias de seguridad legalmente constituidas.

Quijano explica que muchas empresas de vigilancia que no cuentan con grandes contratos estatales terminan ofreciendo sus servicios a particulares sin verificar a fondo los antecedentes de sus clientes.

“Poco o nada se le pregunta o se le averigua los antecedentes. Solamente se brinda un servicio para que se retribuya y se pague. Es una realidad que se vive en el departamento. Muchas empresas de seguridad, que no tienen los grandes contratos con la Unidad Nacional de Protección, pues obviamente prestan servicios de seguridad privada a personas legales y otras que no son tan legales”, afirmó el presidente de Corpades.

Para el analista, esta situación agudiza aún más el espectro del problema, pues el servicio de seguridad privada ya se convierte en una actividad que puede operar tanto dentro como fuera de las estructuras criminales, alimentando una economía ilegal difícil de rastrear y controlar.

Rentabilidad y precios

La prestación de servicios de seguridad a capos extranjeros se ha convertido en una de las rentas criminales más lucrativas en Medellín.

De acuerdo con el análisis de Corpades, un servicio básico de escolta puede costar entre $700.000 y $2 millones diarios, dependiendo del perfil del protegido, el número de escoltas y si se incluye vehículo.

Una semana de seguridad para un extranjero puede oscilar entre los $8 millones y los $10 millones. En esquemas más robustos, que incluyen camionetas blindadas, varios escoltas y logística completa, el costo puede alcanzar entre los $25 millones y los $30 millones semanales.

“Si yo soy un escolta, tengo mi camioneta de un nivel 2 de blindaje, un plus si lo tengo, al día me puedo ganar un millón de pesos. Hay 350 bandas en Medellín y estas bandas están pegadas a estructuras, cualquiera que hoy tenga un arma puede prestar servicio de seguridad”, concluyó Quijano.

Si bien este no es un fenómeno nuevo en la ciudad, sí es una situación que se ha venido intensificando con el paso de los años. Organizaciones como Corpades advierten que la conectividad y cercanía de la ciudad con proyectos portuarios en el Urabá la han convertido en un enclave estratégico donde las economías legales e ilegales se entrelazan peligrosamente.

