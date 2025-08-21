Ojo, que las oficinas de atención al ciudadano de la Alcaldía de Medellín abren este viernes solo hasta el mediodía

El Centros de Servicio a la Ciudadanía ubicado en el sótano de La Alpujarra será uno de los que solo estará abierto hasta las 12:00 m. FOTO: ALCALDÍA

Este viernes 22 de agosto, los Centros de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín ubicados en La Alpujarra, Robledo, Ladera, Santo Domingo Savio, Villa del Socorro, El Bosque, 20 de Julio, Manrique, San Antonio de Prado y San Cristóbal solo prestarán servicio hasta el mediodía. El propósito es brindar una capacitación al personal que se ocupa de las labores en esas ventanillas para optimizar la experiencia de los usuarios y brindarles una mejor atención.

Le recomendamos leer: Ahora la Alcaldía de Medellín tiene también canal de comunicación ciudadana por WhatsApp

Con esa misma intención igualmente estarán abiertos apenas hasta esa hora otras sedes de atención presencial como los Mascerca de El Poblado, Guayabal, Castilla y Floresta. Se exceptúan el MásCerca de Belén, que tendrá habilitada la Registraduría, EPM y el Centro Integral de Familia (CIF), lo mismo que las instalaciones de Guayabal, donde el CIF y la Inspección 15 de Policía funcionarán hasta las 4:30 p. m.

La Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía aclaró que permanecerán habilitados, en cambio, los canales virtuales y telefónicos de la administración, como Flor, el WhatsApp de la Alcaldía (301 604 4444) y el portal www.medellin.gov.co.

Allí están disponibles los siguientes servicios: taquillas virtuales: https://distritodemedellinvirtual.sistemasentry.com.co/VisionWeb; atención en lengua de señas: https://cloudapps.emtelco.co/AMV/centro_relevos_mmed_VC/home.html; PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias): https://www.medellin.gov.co/es/pqrsd/; trámites y servicios: https://www.medellin.gov.co/es/tramites-y-servicios/; ficho digital: https://distritodemedellinvirtual.sistemasentry.com.co/visionweb/solicitarcita; y registro portal Alcaldía de Medellín: https://www.medellin.gov.co/registrate.

Igualmente, cualquiera que lo requiera puede emplear la Línea Única de Atención a la Ciudadanía 604 44 44 144 y la línea gratuita nacional 01 8000 411 144.

Con relación a Flor, en lo que va de este año han interactuado con este WhatsApp de la Alcaldía en total 379.204 personas, siendo las consultas más recurrentes las relacionadas con subsidios y pago de impuestos.

También le sugerimos ver: Más de 50 empresas ofrecerán vacantes en el Festival de Oportunidades de Medellín, ¿cuándo y dónde será?

Por otra parte, el canal telefónico ha recibido 119.000 llamadas y según las encuestas el nivel de satisfacción llega al 94 por ciento.