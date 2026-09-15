Ojo: estas sedes de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía de Medellín modifican su horario de atención

La Alcaldía de Medellín modificó los horarios de atención en 14 de sus 18 sedes de servicio a la ciudadanía. Según explicaron, el propósito sería facilitar que los usuarios recuerden con mayor facilidad cuándo pueden acercarse a hacer sus trámites.
Hasta ahora, las sedes Mascerca, las sedes de atención ciudadana descentralizadas de la Alcaldía, atendían en jornada continua de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., sin cerrar al mediodía.
Sin embargo, desde este lunes, el horario cambia a franjas con pausa: de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.; los viernes, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Entérese: Centro de Atención Ciudadana de la Gobernación de Antioquia cambió su horario
Ese nuevo horario aplica en los Mascerca de El Poblado, La Floresta, Castilla, Guayabal y Belén; en los Centros de Servicio a la Ciudadanía ubicados en las Casas de Justicia de Robledo, Santo Domingo Savio, Villa del Socorro, El Bosque y 20 de Julio; en las Casas de Gobierno de San Cristóbal y San Antonio de Prado; en la Biblioteca León de Greiff, en La Ladera; y en el Centro de Emprendimiento y Empleo de Manrique.