A otro heredero del “Mono Rolex” lo asesinaron en una playa de Cartagena

Cero y van tres cabecillas de la banda Los Rolex asesinados en cuatro meses. El más reciente fue Andrés Felipe Bedoya Betancur, de 31 años, a quien conocían dentro de esta estructura como El Barroso. Su muerte se registró mientras estaba disfrutando de las playas del corregimiento La Boquilla, de Cartagena, y un sicario le disparó en múltiples oportunidades, ocasionándole la muerte.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, donde Bedoya Betancur estaba radicado luego de escapar de las autoridades de Medellín el pasado 19 de noviembre, cuando las autoridades dieron un golpe contra esta estructura en la comuna 3 (Manrique). En este procedimiento allanaron su vivienda, pero él alcanzó a escapar.