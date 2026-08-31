Capturan en Antioquia a un objetivo de alto valor para De La Espriella: alias Hermes, fue detenido mientras paseaba a su perro

A pesar de que tenía una orden de captura vigente de las autoridades de Luxemburgo por tráfico de droga, Hermes Julián García Pérez, alias Hermes, de 46 años de edad, caminaba tranquilo, con su mascota, por una calle del barrio San Antonio de Pereira, en Rionegro.

Fue allí cuando los agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Europol y con Ameripol, que venían haciéndole seguimiento, le interrumpieron su paseo y le leyeron sus derechos antes de oficializarle la captura.

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Según el alcalde, Federico Gutiérrez, este sujeto era uno de los objetivos de alto valor priorizados con el Gobierno Nacional y representa la primera extradición hacia este país de Europa Occidental.

“No importa dónde se escondan: los vamos a encontrar. Uno a uno van cayendo”, expresó Gutiérrez.