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Capturan en Antioquia a un objetivo de alto valor para De La Espriella: alias Hermes, fue detenido mientras paseaba a su perro

El sujeto, capturado en Rionegro, estaría vinculado con el envío de cerca de 2 toneladas de cocaína al mes hacia Europa, con destino a Amberes (Bélgica).

  • Hermes tendría vínculos con el denominado Cartel de los Balcanes y utilizaría una empresa de confecciones en Medellín para lavar dinero. Foto: Cortesía
    Hermes tendría vínculos con el denominado Cartel de los Balcanes y utilizaría una empresa de confecciones en Medellín para lavar dinero. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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A pesar de que tenía una orden de captura vigente de las autoridades de Luxemburgo por tráfico de droga, Hermes Julián García Pérez, alias Hermes, de 46 años de edad, caminaba tranquilo, con su mascota, por una calle del barrio San Antonio de Pereira, en Rionegro.

Fue allí cuando los agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Europol y con Ameripol, que venían haciéndole seguimiento, le interrumpieron su paseo y le leyeron sus derechos antes de oficializarle la captura.

Le puede interesar: De la Espriella firmó cinco órdenes de extradición, entre ellos ‘Araña’ de los Comandos de Frontera y ‘Mocho Olmedo’ de las disidencias

Según el alcalde, Federico Gutiérrez, este sujeto era uno de los objetivos de alto valor priorizados con el Gobierno Nacional y representa la primera extradición hacia este país de Europa Occidental.

“No importa dónde se escondan: los vamos a encontrar. Uno a uno van cayendo”, expresó Gutiérrez.

Alias Hermes estaría vinculado con el envío de cerca de 2 toneladas de cocaína al mes hacia Europa, con destino a Amberes (Bélgica).

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, reveló que el capturado tendría vínculos con el denominado Cartel de los Balcanes y utilizaría una empresa de confecciones en Medellín para lavar dinero.

El presidente Abelardo de la Espriella se ha propuesto agilizar las extradiciones de extranjeros en Colombia, y reportó que ha firmado 41 en lo que va de su gobierno. “Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene: los vamos a derrotar”, afirmó.

Recientemente, ocho colombianos fueron enviados a Estados Unidos y Austria, por solicitud de las autoridades de esos países para que respondan por delitos como narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual.

El pasado 26 de agosto, De la Espriella firmó las extradiciones de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de la organización criminal Comandos de Frontera; de alias Mocho Olmedo, cabecilla de las disidencias, y de Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, exjefe del grupo criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocido como Los Pachenca.

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Bloque de preguntas y respuestas:

Quién es alias “Hermes” y dónde fue capturado?
Hermes Julián García Pérez, de 46 años, era un objetivo de alto valor requerido por la justicia de Luxemburgo por narcotráfico. Fue capturado por la Policía Nacional, Europol y Ameripol mientras caminaba con su mascota por el barrio San Antonio de Pereira, en Rionegro (Antioquia).
¿Cuáles son sus vínculos criminales y el alcance de sus operaciones?
Según las autoridades, estaría vinculado al Cartel de los Balcanes y enviaba cerca de dos toneladas mensuales de cocaína a Europa (con destino al puerto de Amberes, Bélgica). Además, utilizaba una empresa de confecciones en Medellín para lavar dinero del narcotráfico.
¿Qué importancia tiene este operativo para las autoridades y la política de extradición?
Representa la primera extradición de Colombia hacia Luxemburgo. Se da en el marco de la estrategia de captura de objetivos de alto valor articulada entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional, que busca agilizar los trámites de extradición de extranjeros vinculados al crimen organizado.
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