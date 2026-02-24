50 animales “viejitos” ya tienen un nuevo hogar gracias a la primera Adoptatón del año en Medellín

“Queremos dar las gracias a 50 familias que decidieron adoptar uno de los veteranos de La Perla en nuestra primera jornada de adopciones del año. Son animales que necesitan mucha cariño y cuidados especiales por su edad. Por eso destacamos este gran logro, muy significativo para la ciudad porque demuestra la solidaridad y el amor por la fauna, por los animales de compañía. Destacamos también a varias familias que se acercaron con la intención de adoptar”, dijo Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

En total, fueron 50 individuos adoptados, 22 perros y 28 gatos , lo que demuestra el compromiso ciudadano y el interés de querer aportar a esta causa en la que es fundamental el apoyo de todos los habitantes de la capital antioqueña.

La primera gran Adoptatón del año en Medellín sólo dejó buenas noticias para muchos animales “viejitos” que hace más de 10 años buscaban un hogar dónde establecerse y en el que pudieran ser recibidos con amor.

Yeny Paola Álvarez fue una de las tantas adoptantes en esta jornada, quien reconoció la importancia de implementar actividades de este tipo para que los animalitos que aún están sin hogar, puedan llegar a hacer parte de una familia.

“Esta semana estaba mirando redes cuando vi la publicación de La Perla. Dijeron que eran veteranos, a mí algo en el corazón se me movió. Entonces vine y le dije a los chicos, ¿cuál es la más viejita? Y me dijeron que era esta bebé que tengo acá, entonces por eso la elegí. Bueno, bebé, has llegado a un hogar con amor, te voy a amar mucho, vamos a ser unas excelentes amigas. Si quieres mimos, si quieres jugar, vas a ser muy feliz y me vas a hacer muy feliz todos los días, mi corazón”, expresó.

De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Medellín, 3.247 animales de compañía han sido adoptados en la ciudad desde 2024 a la fecha, 1.949 caninos y 1.298 felinos, una cifra que si bien es de resaltar, se espera que motive aún más a las personas para que se sumen al mismo propósito.

Recuerde que si usted desea adoptar a uno de estos ejemplares, ya puede realizar el trámite en línea a través de la página web www.sabuesos.com.co, o si desea conocer cuáles son los perros y gatos del Centro de bienestar animal La Perla que aún aguardan por hacer parte de una familia, puede ingresar a www.medellin.gov.co y dar clic al apartado de la Secretaría de Medio Ambiente, donde podrá encontrar todo lo relacionado con Protección y bienestar animal.