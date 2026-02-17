Despliegan equipo veterinario en Urabá para atender animales afectados por las lluvias

A comienzos de febrero, en medio de las fuertes lluvias que golpearon al Urabá antioqueño, diez municipios declararon la calamidad pública ante la magnitud de las inundaciones. Más de 9.000 familias resultaron damnificadas en todo el departamento, pero en medio de la emergencia también salió a flote otra realidad: la de los animales abandonados. Fundaciones y rescatistas de Urabá denunciaron que hasta cinco casos diarios de abandono eran reportados en municipios como Necoclí y Turbo, donde perros permanecían amarrados en plataneras inundadas y gatos quedaban atrapados en viviendas cercanas a los ríos. Le puede interesar: La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día El panorama fue documentado por EL COLOMBIANO, que evidenció cómo los refugios improvisados también quedaron bajo el agua. En una zona rural entre Chigorodó y Carepa, Norma Oquendo Salgado, cuidadora de uno de los albergues más grandes de la subregión, relató que cerca de 130 perros sobrevivían en medio de pisos inundados, enfermedades respiratorias y falta de recursos. Las fundaciones denunciaron poco apoyo institucional y la ausencia de un albergue municipal que permitiera atender la creciente emergencia.

¿Qué está haciendo la Gobernación de Antioquia?

Recientemente y en respuesta a la crítica situación de estos animales, la Gobernación de Antioquia anunció el despliegue de un equipo técnico especializado para atender a los animales afectados por la ola invernal en el Urabá. La Secretaría de Ambiente informó que, a través de la Gerencia de Protección y Bienestar Animal, se envió un grupo conformado por médicos veterinarios, zootecnistas y personal de apoyo para brindar atención integral a caninos y felinos impactados por las lluvias.

Esta es una de las jornadas para atender a los gatos y perros en el Urabá antioqueño. FOTO: cortesía Gobernación de Antioquia

Las jornadas incluyen valoración clínica, atención de urgencias, suministro de medicamentos, desparasitación y entrega de alimento. Los municipios priorizados son Necoclí, Turbo, San Juan de Urabá y Arboletes, territorios que concentran el mayor número de reportes de perros y gatos afectados y que declararon calamidad pública tras las inundaciones de las últimas semanas.

“Estamos en articulación con la Alcaldía de Necoclí, aquí en el Corregimiento Caribia. Estamos realizando una jornada de bienestar animal, una jornada que compone vacunación antirrábica con una capacidad instalada aproximada entre 400 y 500 animales. Tenemos aquí el Cuerpo Técnico realizando vitaminización, realizando desparasitación a aquellos animales que lo necesiten y revisión médica veterinaria de urgencia”, explicó Robinson Gaviria, profesional de Gerencia de Proyectos de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia. Entérese: Ponga cuidado: estos son los riesgos de las “aguas tóxicas” por las inundaciones para el ganado en Colombia

Prevención sanitaria y acompañamiento

Según la Gobernación, la intervención busca mitigar riesgos sanitarios, prevenir posibles brotes de enfermedades y tratar lesiones ocasionadas por la exposición prolongada al agua y las condiciones adversas. Además de la atención médica, el equipo técnico ofrece orientación básica a cuidadores y responsables de refugios en la subregión, con el propósito de fortalecer las condiciones de bienestar mientras avanzan los procesos de recuperación en las zonas impactadas. “Queremos dejar un mensaje claro. Queremos decir que la vida se protege en todas sus formas”, añadió Gaviria. Aunque las fundaciones continúan solicitando donaciones de alimento, medicamentos, cobijas y apoyo para esterilizaciones, el despliegue institucional representa un gran avance al ser el primer operativo técnico de alcance departamental dirigido exclusivamente a atender a los animales afectados en esta emergencia invernal en la subregión.

¿Cómo ayudar a los animales afectados en Urabá?

Las fundaciones aún están necesitando medicamentos, concentrado o alimento húmedo para mascotas, cobijas e incluso ayudas para esterilizar a las decenas de mascotas que han llegado en medio de la emergencia invernal. Fundaciones como Huellitas de Amor, ubicada en el municipio de Carepa, en la vía a Chigorodó, está necesitando toda clase de aportes, ya sean físicos o voluntarios, pues el refugio está sumergido en el agua y los animales han empezado a enfermar. Los interesados en ayudar a esta fundación pueden hacer su aporte a la cuenta de Nequi: 3154492621.

También está la fundación Papá Ochoa, que tiene cerca de 18 animalitos en su refugio y que ayuda a los animales más afectados en el municipio de Apartadó y en otras zonas del Urabá antioqueño, si desea ayudarlo, lo puede hacer mediante la cuenta de Nequi: 3232943591.