Así cayó el hombre que atracó a varias mujeres en un almacén de Laureles, en Medellín: el caso quedó registrado en video

Las súplicas y el temor de varias mujeres, cuando un hombre las intimidó con un arma de fuego y les hurtó sus pertenencias en un local comercial del barrio Laureles, en Medellín, no quedaron impunes, y este lunes las autoridades reportaron la captura del presunto responsable.
El robo se hizo viral en un video divulgado en redes sociales y que muestra la manera agresiva como el delincuente apunta con una pistola a sus víctimas y les roba un computador y otras pertenencias.
En video: momento del atraco a las mujeres