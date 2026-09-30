Sorprendieron en Medellín a dos hombres con camuflados de las Farc y cinco canecas repletas de explosivos

En una redada sorpresa, las autoridades capturaron a dos hombres señalados de pertenecer a una agrupación dedicada a abastecer de explosivos, armas y uniformes a las disidencias de las Farc desde Medellín.

El golpe ocurrió en el corregimiento de San Cristóbal, hasta donde agentes de la Policía y la Fiscalía llegaron para hacer un registro.

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Según explicó la Secretaría de Seguridad de Medellín, el operativo fue posible gracias a una investigación que ya venía adelantando la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las primeras informaciones, dicha estructura tendría lazos con grupos armados con presencia en las subregiones del Occidente y el Norte de Antioquia y estaría especializada en la consecución y abastecimiento de armas, municiones, explosivos y material de intendencia.