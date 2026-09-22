Cinco entuertos de la corrupción que develó abogado del AMVA en audiencia contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega

En un organigrama de la presunta corrupción que afectó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración que tuvo Daniel Quintero en Medellín, Sebastián Ortega habría estado en un punto clave. Le recomendamos leer: “Ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”: abogado del Área Metropolitana en caso Quintero Este detalle fue expuesto por el abogado Mayer Abushihab, quien representa al AMVA, una entidad que fue acreditada como víctima dentro del proceso penal que actualmente hace curso por la presunta contratación fraudulenta que se presentó. Acá hay dos variantes: los contratos para algunas obras y el mantenimiento en el parque de las Aguas, con valor cercano a 18.000 millones de pesos, y los que se hicieron con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por 17.656 millones y en los cuales se habrían pagado coimas por 2.481 millones. Justamente en una audiencia relacionada con esa segunda arista, en la que se trataba de que un juez de control de garantías avalara o no la medida carcelaria para Ortega y para Miguel Quintero, este lunes Abushihab proyectó un esquema en el que Daniel Quintero estaría a la cabeza del entramado, en tanto que su hermano Miguel figura casi a la misma altura y, a su vez, Ortega está en un punto superior al del exdirector del Área, Juan David Palacio. A continuación les presentamos los puntos centrales de la diligencia que duró casi seis horas.

1. Miguel, suprapoder en el Área

En su exposición de motivos, Abushihab indicó, basado en las versiones de testigos que han resultado claves, que el propio hermano del entonces alcalde decía “a viva voz” que aquel le había entregado el manejo del AMVA, la EDU y Metroparques y que todo mundo lo sabía, pero además, él ejercía un dominio absoluto a través de personas que le guardaban obediencia y lealtad como Palacio, Villada y las subdirectoras del área ambiental, Ana María Roldán y Diana María Montoya, entre otros. Ejercía un poder por encima incluso del director Palacio. El chat de “Amigos” y otro de “Alternativos sin condón” muestra cómo coordinaban acciones al margen de lo oficial en el Área y Metroparques. Una testigo relató que Miguel “era el jefe y encargado de darles instrucciones para el funcionamiento de ambas entidades”. En sus interrogatorios, María Janet Rúa y Luz Janet Mejía dijeron que cuando Miguel Quintero ingresaba al despacho, lo llamaban “el dueño de la entidad” y que en el ambiente institucional se sabía que las órdenes de contratación las daba él. Incluso, en el chat se nota que Villada le llegó a reportar los estados financieros de la entidad y expresó: “Somos sus ojos y manos allá”. También le sugerimos ver: En audiencia, la Fiscalía anunció la creación de grupo especial para investigar corrupción en la alcaldía de Quintero

2. Manuscritos sobre el reparto de coimas

El abogado de las víctimas mostró cuatro manuscritas en tinta negra y dos impresos que fueron entregados por Villada a la testigo Laura Mejía, con la instrucción de que debía entregarlos a la Fiscalía “si esto se pone peludo”, o sea, si a él le pasaba algo. Ahí muestran un cuadro de 2022 con el total de 6.900 millones de pesos de un convenio, y hacen referencia a los porcentajes en que se repartiría el 20% de la comisión ilegal: 15% para Miguel y 5% para Villada. Se sabe que, para el caso específico de los contratos con los bomberos de Itagüí, negociaron una rebaja, de manera que quedó en total en un 15%, de los cuales el 10% era para Miguel Quintero, en tanto que el otro 5% lo recibió en un principio Villada y en un periodo final, Ortega. Entérese: ¿Infiltraron ilegalmente la Rama Judicial para conocer avances dentro del proceso contra Miguel Quintero?

3. ¿Filtraciones en la investigación?

Abushihab reiteró la denuncia hecha por la delegada de la Fiscalía acerca de los múltiples accesos en la plataforma de la Rama Judicial (334 búsquedas) para buscar directamente información sobre el caso, pero en particular una que igualmente “materializa el intento de obstrucción a la justicia” y se trató del ingreso de alguien al portal que hizo 293 descargas de archivos relacionados con este expediente. Lo que alarma es que sería una funcionaria del mismo organismo, que no tiene que ver con este proceso, por lo cual se ordenó una investigación. Esto coincidiría además con trinos de Esteban Restrepo donde habla de presuntas inconsistencias entre las declaraciones que inicialmente dio Cadavid con las posteriores, lo que denotaría que poseía información que hasta entonces no era pública. No precisó si sería el mismo usuario institucional, pero indicó que luego se presentaron otros accesos en los que se produjeron copiosas descargas de materiales relacionados con la investigación. Igualmente, le puede interesar: Misael Cadavid dice que Daniel Quintero vendió Afinia por 5 millones de dólares y dio otros explosivos testimonios

4. Campaña para intimidar a los testigos

De acuerdo con el abogado del AMVA, hay una campaña sincronizada para intimidar a los testigos y comenzó con el ofrecimiento de contratarles abogados que los defendieran, sin que tuviera un costo para ellos, pero en el caso concreto de Misael Cadavid, al no tener éxito, pasaron a una ofensiva tratando de desacreditar su confiabilidad. La campaña de deslegitimación contra el exbombero se habría valido de una expareja para hacerlo ver como mitómano, violento y maltratador; pero en esta habrían participado también el exalcalde Daniel Quintero y Esteban Restrepo, haciendo eco en sus redes sociales.

5. El rollo de Ecopetrol

Y, como lo había anunciado EL COLOMBIANO, uno de los puntos claves de Abushihab para requerir la media intramural para Ortega fue exponer la presunta participación que habría tenido Ortega en un montaje para desacreditar a Luis Enrique Rojas, quien fue presidente de Hocol, filial de Ecopetrol, cuando este se volvió incómodo para acometer hechos de presunta corrupción en la petrolera de mayoría estatal. Incluso, según dijo Rojas, Ortega estaba comisionado junto con el empresario Juan Mancera para gestionar su muerte. “Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con La Junta Directiva del Narcotráfico de Dubái”, afirmó Rojas en un escrito que publicó luego de que se vio obligado a dimitir. Para mayor contexto: El polémico mensajero que habría hablado a nombre de Trujillo con el testigo clave contra Miguel Quintero Pero además, y para demostrar que la conducta de Ortega sería reiterativa, se basó en declaraciones de Cadavid para relatar que este hijo de un político controversial de Bello habría participado en el negociado para vender el derecho a manejar y contratar en Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica. Vale la pena recordar igualmente que fue mencionado por otro testigo como interviniente, junto con Miguel Quintero, en el negociado que pensaban hacer con el lote de Carabineros, obteniendo por debajo de cuerda entre 33.000 y 35.000 millones de pesos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos Bloque de preguntas y respuestas: