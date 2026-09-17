El polémico mensajero que habría hablado a nombre de Trujillo con el testigo clave contra Miguel Quintero

Las polémicas apariciones públicas del nombre del personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz, no se remiten solo a la visita que le habría hecho en su primer sitio de reclusión a Misael Cadavid, el testigo clave en el presunto entramado corrupto que habría operado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2020 y 2023. La delegada de la Fiscalía que les imputó cargos por presunto interés indebido y peculado a Miguel Andrés Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, aseguró que esa visita tuvo como propósito ofrecerle a Cadavid los buenos oficios de Carlos Andrés Trujillo, quien en ese momento todavía era senador y detentaba poder político como aliado del gobierno de Gustavo Petro, y a quien también han considerado jefe político de Ortiz. Le recomendamos leer: Fiscal en imputación al exdirector del Área Metropolitana: “Hubo instrucciones de un tercero” Cuando, según la fiscal 40 anticorrupción, se produjo el encuentro con Ortiz, hacía poco que a Cadavid le habían dictado medida de aseguramiento intramural por los delitos de interés indebido en contratos y peculado, debido al rol que jugó en una contratación por 17.656 millones de pesos en la cual habría un detrimento de 2.481 millones. En círculos cercanos al proceso se mencionaba que estaba desolado y que era muy posible que decidiera confesar y delatar. El personero le habría dicho que Trujillo estaba dispuesto a ayudarlo en lo que necesitara, con abogados, y que incluso le podía buscar un cupo en la cárcel de Santo Domingo (en el norte de Antioquia, que era un sitio menos inhóspito) porque el alcalde de allá era parte del equipo del congresista y cacique conservador.

Luego, habría ocurrido una reunión, también en noviembre de 2025, en la que citaron a la hija de Cadavid en el despacho del alcalde de Itagüí, Diego Torres, con presencia de este y el secretario de Gobierno, Mauricio Sánchez. “Le quitaron el celular a ella y el alcalde de Itagüí le dice que me iban a poner a disposición los abogados de Trujillo”, dijo el exgerente de los bomberos de Itagüí, que ahora está en libertad debido a que se sometió a principio de oportunidad. Acá es necesario recapitular, porque hay una pléyade de otros presuntos intervinientes en el desfalco. Con Cadavid fueron imputados en octubre de 2025 el entonces jefe de los bomberos de Itagüí, Elkin González, y la profesional al servicio del AMVA, María Janeth Rúa. Luego, en una segunda ronda, la Fiscalía llamó al propio exdirector del Área, Juan David Palacio, a las subdirectoras del área ambiental Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, y al contador y tesorero de los bomberos, Juan Alberto Cardona Henao. También le sugerimos ver: ¿Infiltraron ilegalmente la Rama Judicial para conocer avances dentro del proceso contra Miguel Quintero? Con Miguel Quintero, en esta tercera tanda, fueron imputados también el exsubdirector del AMVA, Álvaro Villada, y la exasesora jurídica Vanesa Álvarez. La confesión de por lo menos tres de los presuntos implicados es lo que ha permitido conocer minucias de cómo se hizo la operación para esquilmar al Área y llegar hasta las presuntas cabezas del tinglado. Por eso, dijo la fiscal, ha habido una estrategia para disuadirlos.

El “correo” de Trujillo

En este caso, quien habría fungido como “correo” de Trujillo tiene un historial polémico. Ortiz habría participado a inicios de 2023, cuando era alcalde de Heliconia, para que una alianza entre Trujillo y Julián Bedoya tomara el control de Corantioquia. En julio de 2022 también resultó tangencialmente protagonista de una noticia, porque un hermano suyo fue capturado en un operativo contra integrantes del Clan del Golfo en el que resultó también aprehendido el comandante de la estación de policía del mismo municipio. Y resulta que Jhon Fredy Ortiz también es sobrino de Óscar Alberto Ortiz, el párroco de la iglesia El Limonar, de Itagüí, que fue encarcelado en 2010 por supuestamente liderar un combo delincuencial. Hay que aclarar, sin embargo, que dos años después fue absuelto y quedó en libertad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este medio buscó al personero Ortiz para conocer su versión sobre su supuesta visita a Cadavid en nombre de Trujillo. Este aclaró que no es verdad que hubiera estado en la cárcel El Pedregal, como inicialmente publicó EL COLOMBIANO, y al ripostarle que lo importante era conocer el propósito de la visita y a quién representaba, contestó: “Visito más de 1.400 personas privadas de la libertad. ¿Seré sospechoso de todos y de todo? Luego indicó que emitirá un comunicado público al respecto. Igualmente, le puede interesar: Alcalde Gutiérrez pide a De la Espriella investigar contrato de indiciada por corrupción en el Fondo de Adaptación

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