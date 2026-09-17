El polémico mensajero que habría hablado a nombre de Trujillo con el testigo clave contra Miguel Quintero

Las polémicas apariciones públicas del nombre del personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz, no se remiten solo a la visita que le habría hecho en su primer sitio de reclusión a Misael Cadavid, el testigo clave en el presunto entramado corrupto que habría operado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2020 y 2023.
La delegada de la Fiscalía que les imputó cargos por presunto interés indebido y peculado a Miguel Andrés Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, aseguró que esa visita tuvo como propósito ofrecerle a Cadavid los buenos oficios de Carlos Andrés Trujillo, quien en ese momento todavía era senador y detentaba poder político como aliado del gobierno de Gustavo Petro, y a quien también han considerado jefe político de Ortiz.
Le recomendamos leer: Fiscal en imputación al exdirector del Área Metropolitana: “Hubo instrucciones de un tercero”
Cuando, según la fiscal 40 anticorrupción, se produjo el encuentro con Ortiz, hacía poco que a Cadavid le habían dictado medida de aseguramiento intramural por los delitos de interés indebido en contratos y peculado, debido al rol que jugó en una contratación por 17.656 millones de pesos en la cual habría un detrimento de 2.481 millones. En círculos cercanos al proceso se mencionaba que estaba desolado y que era muy posible que decidiera confesar y delatar.
El personero le habría dicho que Trujillo estaba dispuesto a ayudarlo en lo que necesitara, con abogados, y que incluso le podía buscar un cupo en la cárcel de Santo Domingo (en el norte de Antioquia, que era un sitio menos inhóspito) porque el alcalde de allá era parte del equipo del congresista y cacique conservador.