Iban a atracar a una mujer en La América, Medellín, y terminaron en el hospital

La Policía Metropolitana dio detalles del operativo que frustró un atraco y que terminó en balacera en el barrio La América, al occidente de Medellín. Según detallaron desde la entidad policial, los hechos se registraron cerca del cruce de la calle 44 San Juan con la carrera 84, en inmediaciones de una entidad bancaria, cuando una mujer de 33 años fue abordada por dos individuos de 21 y 29 años que se movilizaban en motocicleta, quienes presuntamente intentaron despojarla de un bolso que contenía aproximadamente $5 millones en efectivo.

De acuerdo a la información dada, la mujer fue intimidada por los delincuentes con armas de fuego y despojada del dinero. Ante este suceso, la víctima alertó sobre lo ocurrido, lo que permitió activar de inmediato la reacción policial. Tras la voz de alerta, varios uniformados fueron desplegados por el sector y posteriormente lograron ubicar a los presuntos responsables del hurto, lo que desencadenó una persecución. Durante esta, los presuntos ladrones habrían accionado un arma de fuego contra los policías. Ante esta situación, los uniformados reaccionaron, lo que desencadenó una balacera en esta zona de la ciudad.

Lea también: A delincuentes les salió el tiro por la culata en Medellín: intentaron robar a una policía de civil y los cogieron Tras el cruce de disparos, los dos presuntos delincuentes resultaron lesionados en sus extremidades inferiores. Por lo que debieron ser trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.