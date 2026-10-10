Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Por los aguaceros, 187 familias resultaron afectadas en La Iguaná

Además de esta gran emergencia por el desbordamiento de la quebrada La Iguaná, también se atendieron situaciones en las comunas 11, 15, 16 y el corregimiento de San Cristóbal.

  • Más de 140 personas de distintas dependencias, incluyendo la Alcaldía de Medellín, ayudaron a los afectados por la emergencia en La Iguaná. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    Más de 140 personas de distintas dependencias, incluyendo la Alcaldía de Medellín, ayudaron a los afectados por la emergencia en La Iguaná. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la tarde y la noche de este viernes, 187 familias del barrio La Iguaná, en el occidente de Medellín, las cuales debieron albergarse en otros espacios mientras se evacuaba el agua de la quebrada que le dio el nombre a este sector. En medio de esta situación, tres personas debieron ser atendidas por personal de la Secretaría de Salud de Medellín.

Este balance lo entregó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que son 516 personas las que están recibiendo toda la atención por parte de las distintas dependencias de la administración distrital, siendo la máxima prioridad los niños y los adultos mayores, aunque sin olvidar el resto de la población.

“En La Iguaná seguimos con todos nuestros equipos en territorio, atendiendo a las familias y trabajando para recuperar la normalidad lo más pronto posible”, expresó el mandatario distrital, asegurando que se están trabajando en los dos costados de la quebrada para atender a las viviendas afectadas.

Entérese: Por lo menos cuatro viviendas averiadas y diez árboles caídos dejó el temporal que azotó a Medellín y el Valle de Aburrá

Todas las personas afectadas son atendidas en la Junta de Acción Comunal Nueva Villa de La Iguaná, donde también se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU). Allí se les está entregado las ayudas humanitarias a las familias afectadas.

De acuerdo con el balance entregado hasta las 8:00 de la mañana de este sábado, se habían retirado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos y 60 metros cúbicos de lodo por parte de funcionarios de la Alcaldía de Medellín y con apoyo de los vecinos del sector.

Debido a esta emergencia, tres personas debieron ser atendidas por múltiples afectaciones relacionadas. La más delicada fue la de un niño de tres años, que sufría asma y se vio afectado por la situación, razón por la que debió ser remitido a un centro asistencial. De acuerdo con el reporte médico, su estado de salud es estable.

Le puede interesar: ¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo?

El desbordamiento de este afluente también ocasionó que 17 familias del barrio El Pesebre tuvieran que dejar sus viviendas por inundaciones, por lo que debieron ser trasladadas al sector El Paraíso para su atención.

Si bien lo ocurrido con la quebrada La Iguaná fue la situación más grave por las fuertes precipitaciones, también se presentaron caídas de árboles y postes en las comunas 11 (Laureles-Estadio), 15 (Guayabal), 16 (Belén) y el corregimiento de San Cristóbal.

En total se atendieron 420 llamadas a la línea de emergencias 123 por estas situaciones, así como por los deterioros estructurales y las afectaciones en techos ocasionados por los fuertes vientos que acompañaron las lluvias.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuántas familias resultaron afectadas por las inundaciones en La Iguaná, Medellín?
Un total de 187 familias del barrio La Iguaná tuvieron que buscar refugio en otros espacios debido al desbordamiento de la quebrada La Iguaná, provocado por las fuertes lluvias del viernes.
2. ¿Cuántas personas reciben atención por la emergencia en La Iguaná?
Según el balance entregado por el alcalde Federico Gutiérrez, 516 personas están recibiendo atención de distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín.
3. ¿Dónde están atendiendo a las familias afectadas por las inundaciones en La Iguaná?
Las familias reciben atención en la Junta de Acción Comunal Nueva Villa de La Iguaná, lugar donde también se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) y se entregan ayudas humanitarias.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form