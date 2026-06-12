Medellín avanza hacia el bilingüismo: más de 12.000 estudiantes y 1.100 docentes fortalecen su inglés

Medellín se consolida como una ciudad bilingüe gracias a la apuesta por la educación pública liderada por la Alcaldía, que actúa como facilitadora de esta estrategia educativa. Esto se materializa a través del programa Distrito Bilingüe, con el que la administración busca fortalecer las competencias en inglés de estudiantes y docentes.

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En 2026, la iniciativa ha beneficiado a más de 12.000 estudiantes, 1.100 docentes y directivos docentes de instituciones oficiales, mediante procesos de formación, orientación pedagógica y actualización curricular enfocados en mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en las aulas.

“Hemos logrado una inversión cercana a los $3.000 millones para procesos de formación, donde también acompañamos las instituciones educativas y fortalecemos la preparación de los estudiantes de grado 11 para las Pruebas Saber”, dijo la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

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Entre los aliados de este programa se encuentran la Institución Universitaria ITM y la Universidad EAFIT, que han brindado acompañamiento y asistencia técnica a los establecimientos educativos focalizados.

“Queremos que cada vez más jóvenes de Medellín tengan herramientas para acceder a nuevas oportunidades académicas, laborales y culturales, y que el inglés deje de verse como una barrera y se convierta en una gran posibilidad”, agregó Franco Giraldo.

Para fortalecer el aprendizaje del inglés desde transición hasta undécimo grado, los estudiantes participan en experiencias de aprendizaje que incluyen herramientas digitales y actividades de inmersión lingüística. Además, los alumnos de los últimos grados reciben preparación para fortalecer sus competencias de cara a las Pruebas Saber 11.

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“A mí me ha parecido demasiado chévere e interactivo. Me he divertido y también he aprendido muchísimo. Siento que es una estrategia muy importante en todos los colegios, ya que el inglés es una puerta para muchas cosas que todos deberíamos tener muy presentes en nuestras vidas”, expresó la estudiante Luciana Rico, de la I. E. Madre María Mazzarelo.

La estrategia también contempla acompañamiento técnico y actualización curricular en los establecimientos, con el objetivo de seguir consolidando una educación más conectada con las necesidades actuales y con mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes de Medellín.

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