Atención: Murió el reconocido escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza

En la tarde de este martes 28 de julio se confirmó la muerte del reconocido escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza a los 94 años, quien era una de las personas más cercanas a Gabriel García Márquez, dejando tras de sí un legado invaluable en el periodismo narrativo, la novela y el ensayo político. Le puede interesar: ¿Por qué Alemania no devuelve las estatuas de San Agustín? Estas son las pruebas que presentó Colombia La cultura y las letras en Colombia perdieron a uno de sus observadores más lúcidos e incansables, pues para muchos de la opinión pública, Apuleyo Mendoza era “la voz indispensable de las letras, el periodismo y el pensamiento político colombiano”.

El reconocido escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza. FOTO: Colprensa

La noticia del fallecimiento, cuya confirmación fue conocida por EL COLOMBIANO, trascendió inicialmente a través de las redes sociales por un mensaje publicado por el periodista Gustavo Gómez, sumado a los pronunciamientos de diversas figuras de la vida pública nacional. Asimismo, sus allegados confirmaron la lamentable pérdida a El Tiempo, casa editorial para la cual trabajó Apuleyo Mendoza durante varios periodos de su trayectoria laboral. Hasta el momento, las causas de su deceso no han sido divulgadas. En un apartado de una de sus obras, el fallecido politólogo, historiador, escritor, periodista y caricaturista colombiano, Antonio Caballero Holguín (10 de septiembre de 2021), retrató lo que significó el trabajo de Plinio al responder a la pregunta: “¿Qué tal Plinio Apuleyo Mendoza?”. “Plinio escribe muy bien. No sólo literariamente —que también lo hace—, sino periodísticamente. Usa con gran talento elementos esenciales de la columna de prensa, como la brevedad y la contundencia. Yo lo leo con una mezcla de placer y de cólera, y gana la cólera. Porque es de mala fe: les atribuye a sus contradictores argumentos que no usan, sentimientos que no tienen, pensamientos que no comparten. Y porque es dañino: pone siempre su talento al servicio del más fuerte, sea quien sea, sean los paramilitares, los militares, las grandes multinacionales, los ricos”. “Es de un arribismo desmesurado, de un oportunismo sin límites, y eso, como es natural, lo ha llevado a la extrema derecha con la pasión que ponen en esas cosas los conversos. Porque, en su juventud, Plinio creía que era de izquierda. Ahora: no es que a mí me parezca mal que alguien sea de derecha, pero sí que no se presente como lo que es en realidad; que pretenda engañar. Cómo le resumo esto. Me parece que Plinio carece de principios intelectuales y morales. Y eso lo hace personalmente muy divertido, claro”, concluyó Caballero. Uno de los primeros líderes políticos en manifestar sus condolencias fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien rindió tributo al autor con un sentido mensaje publicado en su cuenta de X. “Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas. Patricia, hermanas, familia estimada, siempre gracias”, expresó el exmandatario.

El origen de una mirada aguda: la vida de Plinio Apuleyo Mendoza

Plinio Apuleyo Mendoza nació en Tunja el 1 de enero de 1932, en un entorno familiar profundamente conectado con el ejercicio de la abogacía, la política y la cultura. Su nombre de pila constituyó un homenaje directo a dos referentes literarios de la antigua Roma: Plinio el Joven y Apuleyo. Su juventud quedó atravesada por uno de los acontecimientos más traumáticos del siglo XX en Colombia: el 9 de abril de 1948, su padre, el abogado Plinio Mendoza Neira, caminaba del brazo del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá al momento de su asesinato. Aquella tragedia que desencadenó el “Bogotazo” moldeó tempranamente su visión de la violencia política, experiencia que posteriormente plasmaría en sus textos autobiográficos. Buscando horizontes de formación académica, Mendoza se trasladó a Francia para cursar Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de La Sorbona en París. Durante su permanencia en el viejo continente asumió funciones diplomáticas como primer secretario de la Embajada de Colombia y dio sus primeros pasos en la prensa escrita, publicando crónicas y notas en diarios latinoamericanos y europeos.

El entrañable “compadre” de Plinio, Gabriel García Márquez

El vínculo personal y literario con el Premio Nobel Gabriel García Márquez constituye una de las páginas más fascinantes de la biografía de Apuleyo Mendoza. Sus comienzos, sin embargo, no anticipaban una amistad tan estrecha. En una entrevista concedida a La Gaceta de Argentina, Mendoza evocó aquel primer choque cultural: “El Gabo de entonces era para mí un típico costeño, ruidoso, borracho, mal estudiante, vestido con un descuidado traje tropical que le hacía vulgares propuestas a la camarera, mientras yo era lo contrario: un cachaco nacido en el frío altiplano, tímido, cortés y respetuoso”. El verdadero acercamiento ocurrió hacia 1955 en el Barrio Latino de París. García Márquez se encontraba allí enviado como corresponsal por El Espectador, mientras Mendoza escribía colaboraciones periódicas para El Tiempo a la par que terminaba sus estudios universitarios. Vecinos de habitación en modestos hoteles del sector establecieron un diálogo diario centrado en el oficio de escribir. Mendoza no solo respaldó económicamente a García Márquez en sus momentos de mayor apuro financiero, sino que leyó con paciencia sus manuscritos iniciales y le facilitó contactos para encargos periodísticos.

Coautor del célebre y debatido Manual del perfecto idiota latinoamericano, Mendoza fue una figura influyente en la evolución del pensamiento liberal y crítico en el país. FOTO: Colprensa

La complicidad alcanzó un matiz familiar cuando el autor caturano lo eligió como padrino de su primer hijo, Rodrigo. “Mi amistad con Gabo duró hasta su muerte. Éramos como hermanos”, atestiguó Mendoza años más tarde. De esa intimidad compartida entre ambos nació El olor de la guayaba (1982), obra conversacional escrita conjuntamente, donde García Márquez desveló aspectos centrales de su genio creador, entre ellos el origen de Cien años de soledad durante un viaje a Acapulco. Mendoza complementó esta labor testimonial en títulos como La llama y el hielo (1984) y Aquellos tiempos con Gabo (2000), recopilación ampliada en entregas posteriores como Un García Márquez desconocido (2009) y Gabo: cartas y recuerdos (2013). A pesar del paulatino distanciamiento doctrinario entre ambos —García Márquez mantuvo siempre una estrecha sintonía con Fidel Castro, mientras Mendoza se convirtió en un férreo crítico del régimen cubano—, el afecto entre “compadres” nunca se extinguió. Mendoza fue uno de los amigos que acompañó al Nobel en Bogotá cuando este ya padecía lapsos de alzhéimer, oportunidad en la que registró: “Logré recordarle cosas que había olvidado”.

Plinio Apuleyo Mendoza y Gabriel García Márquez cuando vivieron un tiempo en Europa. FOTO: Cortesía archivo El Tiempo

Periodismo, literatura y viraje ideológico de Plinio

La experiencia profesional de Apuleyo Mendoza abarcó varios hitos determinantes en los diferentes medios de comunicación del continente sudamericano. Tras el triunfo de la Revolución cubana, asumió en 1959 la dirección de la agencia internacional de noticias Prensa Latina en Bogotá, cargo en el que permaneció hasta 1961 y en el que colaboró activamente con intelectuales progresistas de la época. No obstante, con el transcurrir de las décadas, su postura política experimentó una marcada revisión crítica. En declaraciones ofrecidas en su momento al diario El Espectador, Mendoza definió su posición política de la siguiente manera: “Fui un hombre de izquierda, pero la realidad me convenció de otra cosa. Me niego a que me rotulen como de derecha. Soy un liberal, no de partido sino de pensamiento. Creo en la libertad política y económica; en la libertad del individuo”. Ese cambio conceptual derivó en una de las publicaciones más debatidas del ensayo hispanoamericano: el Manual del perfecto idiota latinoamericano (1996), coescrito junto a los periodistas Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, prologado por Mario Vargas Llosa. El volumen, planteado como una impugnación satírica a la visión sociopolítica de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, diseccionó el populismo y el caudillismo en la región. La buena recepción editorial dio origen a continuaciones como Fabricantes de miseria (1998), El regreso del idiota (2007) y Últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano (2014).

En el campo de la narrativa de ficción, la obra de Mendoza obtuvo igualmente importante reconocimiento. Su volumen de relatos El desertor (1974) y especialmente su novela Años de fuga, galardonada con el Premio de Novela Plaza & Janés en 1979, consolidaron su reputación literaria.

Completan su producción novelesca Cinco días en la isla (1997) y Entre dos aguas (2010), a la par de tomos autobiográficos como Muchas cosas que contar (2012), Retazos de una vida (2017) y Postales de una vida (2021). También le puede interesar: El tiple celebra 30 años de su encuentro más importante con entrada libre en Envigado e Itagüí Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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