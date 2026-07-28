La Eurocopa 2028 no tiene ningún clasificado, pero ya conoce las ocho ciudades que serán sede en cuatro países

En marzo de 2027 empezarán las eliminatorias para la Eurocopa 2028. El torneo se disputará en 4 países al mismo tiempo, siguiendo no solo el ejemplo del Mundial de Norteamérica; sino el formato del que fueron promotores en 2021 cuando, para celebrar los 60 años del campeonato, se jugó en 11 ciudades de la misma cantidad de países.
Las sedes de la Euro, que está programada para disputarse entre el 9 de junio y el 9 de julio de ese año, se realizará en Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. El campeonato, donde España buscará defender el título que consiguió en Alemania 2024, no tiene, por el momento, ningún clasificado.