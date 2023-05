“No tenemos idea dónde llegaría, porque no conocía a nadie en Medellín. No sabemos si hizo algún contacto en las redes sociales o cómo hizo, pero no sabemos más de dónde está. Nos comentaron que, depronto, podría estar en Itagüí, pero no tenemos claridad”, expresó el papá de la menor, quien es su única hija.

Lo que ha dificultado el contacto de los padres con la menor es que ella no llevaba un teléfono celular. Tampoco han podido establecer enlace a través de las redes sociales.