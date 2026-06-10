Cae en Medellín alias Zarco, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo

Tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, y unidades de la Sijín de la Policía, capturaron en Medellín a alias ‘Zarco’, presunto cabecilla de zona y jefe de sicarios del Clan del Golfo.
Este sujeto era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio. La investigación para probar su culpabilidad y dar con su paradero tardó más de 10 meses.
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De acuerdo con las autoridades, alias ‘Zarco’, con el fin de evadir su captura, se habría instalado en la capital antioqueña hace un tiempo. Sin embargo, gracias a la coordinación del Ejército con la Policía Metropolitana, este individuo fue identificado y capturado.